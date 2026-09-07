'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से आत्महत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. डोडा के प्रेम नगर पुल से एक युवती ने चिनाब नदी में छलांग लगा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नदी में कूदने से पहले युवती ने सड़क पर मौजूद लोगों को बताया कि अब उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया है. बताया जाता है कि युवती के फोन पर अपने पिता से कहे गए आखिरी शब्द थे- "बाय-बाय पापा". जानकारी के मुताबिक पायल देवी नाम की ये युवती, जिसके पिता का नाम कृष्ण लाल है वो एक मेले से लौट रही थी. युवती अपने गांव के ही एक परिचित व्यक्ति के साथ बाइक पर घर जा रही थी और उसी दौरान ये घटना सामने आई.

पुल पर मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पायल और एक अन्य शख्स मेले से लौट रहे थे तो पायल का दुपट्टा मोटरसाइकिल में फंस गया. बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने दुपट्टा निकालने के लिए गाड़ी रोकी. इसके बाद पायल प्रेम नगर पुल के किनारे की ओर बढ़ी और वहां मौजूद लोगों से कहा कि वह अपनी जान देने जा रही है.

पिता के समझाने पर भी नहीं मानी

युवती के जान देने की बात कहने पर पुल पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की और उससे ऐसा कदम न उठाने को कहा. बाइकर ने उसके पिता को भी फोन करके घटना की जानकारी दी. उसके पिता ने फोन पर उससे बात की और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की. हालांकि बताया जाता है कि पायल ने उनसे कहा कि यह उसकी जिंदगी है और उसने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया है.

पायल की खोजबीन जारी

खबरों के मुताबिक, अपने पिता से कहे उनके आखिरी शब्द थे बाय-बाय पापा, जिसके बाद पायल चिनाब नदी में कूद गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों, पुलिस टीमों और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के जवानों ने पायल को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. हालांकि अब तक उसका शव नहीं मिल पाया है. पायल को चिनाब नदी में खोजने की कोशिशें जारी हैं.

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