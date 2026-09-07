Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में छिड़ी सियासी घमासान बढ़ता चला जा रहा हैं. रालोद प्रमुख ने सपा मुखिया पर एक बार फिर से G और J को लेकर तंज कसा और कहा कि एक रैली से ही सपा बौखला गई.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच छिड़ी जुबानी जंग कम होने नाम नहीं ले रही हैं. इसी क्रम में रालोद प्रमुख ने एक बार फिर से सपा मुखिया को G और J के समीकरण में उलझाने का दावा किया और सहारनपुर की रैली को लेकर तंज कसते हुए कहा कि एक ही रैली में बौखलाहट सामने आ गई है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव के 'चवन्नी से रुपया' बनाने वाले बयान के बाद से दोनों नेताओं में अदावत छिड़ गई हैं. सपा अध्यक्ष के इस बयान को अब जयंत चौधरी ने नया सियासी हथियार बना लिया है, जिसे लेकर वो लगातार 
उन पर हमले कर रहे हैं. 

जयंत चौधरी ने फिर साधा निशाना

रालोद नेता जयंत चौधरी ने इसी क्रम में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स  पर पोस्ट कर फिर से आखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और निशाना साधा. उन्होंने कहा- 'मैंने तो सहारनपुर में कहा था ABCD की बात करने वालो को G और J में उलझा देंगे..एक रैली से ही बौखलाहट सामने आ गई!'

लखनऊ में 2 साल बाद जिंदा लौटी 28 साल की शिवानी, पुलिस भी हैरान

अखिलेश-जयंत में सियासी घमासान

इससे पहले जयंत चौधरी ने सहारनपुर की रैली में भी अखिलेश यादव को G और J में ही फंसाने की बात कही थी. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया, ABCD के बाद भी कुछ आता है EFG.. G फॉर गन्ना और J फॉर कहने की जरुरत नहीं है, सबको मालूम है तो हम यहां G और J में उलझा देंगे S और P आने वाला नहीं है. जनता इन्हें जवाब देगी.

जयंत चौधरी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए जवाब दिया और कहा कि जनता, बीजेपी और उनके साथियों का XYZ करने की ठान चुकी है. हकीकत तो ये हैं कि रामघाती और जनघाती बीजेपी के ख़िलाफ उमड़ा देशव्यापी जनाक्रोश देखकर बीजेपी का हर साथी भाजपा से पल्ला छुड़ाना चाहता है. सपा मुखिया ने ये भी कहा कि अब उनके लिए सार दरवाजे बंद हो चुके हैं.

गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल, मारने को दौड़े MLA नंदकिशोर गुर्जर

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में दर्दनाक हादसा, कैंटर की टक्कर से 5 श्रद्धालुओं की मौत
बागपत में दर्दनाक हादसा, कैंटर की टक्कर से 5 श्रद्धालुओं की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में विधानसभा चुनाव समय से पहले? योगी सरकार में मंत्री के बेटे का बड़ा दावा
यूपी में विधानसभा चुनाव समय से पहले? योगी सरकार में मंत्री के बेटे का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे', मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी पर लगे पोस्टर
'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे', मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी पर लगे पोस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2047 तक नहीं बनेगी सरकार, राहुल-अखिलेश पर केशव मौर्य ने साधा निशाना
2047 तक नहीं बनेगी सरकार, राहुल-अखिलेश पर केशव मौर्य ने साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर वायरल वीडियो की क्या है हकीकत? जानें
राम मंदिर CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर वायरल वीडियो की क्या है हकीकत? जानें
महाराष्ट्र
MPSC पेपर लीक: 270 पेज की WhatsApp चैट ने खोले राज, 5 लाख की हुई डील!
MPSC पेपर लीक: 270 पेज की WhatsApp चैट ने खोले राज, 5 लाख की हुई डील!
इंडिया
'नाराज फूफाओं', BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर गुस्सा विपक्ष, बोला- 'मलबे में बच्चे, और इन्हें...'
'नाराज फूफाओं', BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर गुस्सा विपक्ष, बोला- 'मलबे में बच्चे, और इन्हें...'
Celebrities
रेड साड़ी मे बला की खूबसूरत लगीं नीता अंबानी, दोनों बहुओं श्लोका और राधिका पर पड़ीं भारी
इवेंट में नीता अंबानी ने रेड साड़ी में बिखेरा जलवा, दोनों बहुओं से लगीं ज्यादा खूबसूरत
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
विश्व
एडल्ट कंटेंट से 30 हजार ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन! ला रहा नया कानून
एडल्ट कंटेंट से 30 हजार ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन! ला रहा नया कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा
दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा
ट्रेंडिंग
रात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान
रात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget