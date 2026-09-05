फोन नहीं हो रहा ऑन? इन 6 तरीकों से करें Fix

फोन के ऑन न होने की सबसे आम वजह बैटरी का पूरी तरह खत्म होना हो सकती है. पुरानी या खराब बैटरी, खराब चार्जर या केबल और चार्जिंग पोर्ट में गंदगी या डैमेज की वजह से भी फोन चार्ज नहीं हो पाता है. इसके अलावा Failed Software Update, Software Bugs, Corrupt Files या किसी थर्ड पार्टी एप की वजह से भी फोन बुट नहीं हो सकता है. अगर फोन गिर गया है, पानी में भीग गया है या पावर बटन काम नहीं कर रहा है, तो हार्डवेयर फेलियर भी इसकी वजह हो सकती है.