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फोन नहीं हो रहा ऑन? इन 6 तरीकों से करें Fix

फोन अचानक ऑन नहीं हो रहा है तो फोन को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाने से पहले कुछ आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं. जानिए बैटरी से लेकर सॉफ्टवेयर तक, आखिर कहां समस्या हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 05 Sep 2026 10:14 PM (IST)
फोन अचानक ऑन नहीं हो रहा है तो फोन को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाने से पहले कुछ आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं. जानिए बैटरी से लेकर सॉफ्टवेयर तक, आखिर कहां समस्या हो सकती है.

कई बार ऐसा होता है कि सुबह जल्दी में फोन उठाया और पावर बटन दबाने पर स्क्रीन ही नहीं ऑन हुई. साथ ही कई चार्जर लगाने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले लगता है कि शायद फोन पूरी तरह खराब हो गया है. खासकर अगर समस्या किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आई हो, तो चिंता और बढ़ जाती है. लेकिन हर बार फोन के ऑन न होने का मतलब बड़ा हार्डवेयर फेलियर नहीं होता है. इसके पीछे बैटरी, सॉफ्टवेयर या चार्जिंग से जुड़ी छोटी समस्या भी हो सकती है. ऐसे में फोन को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाने से पहले कुछ आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं.

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फोन के ऑन न होने की सबसे आम वजह बैटरी का पूरी तरह खत्म होना हो सकती है. पुरानी या खराब बैटरी, खराब चार्जर या केबल और चार्जिंग पोर्ट में गंदगी या डैमेज की वजह से भी फोन चार्ज नहीं हो पाता है. इसके अलावा Failed Software Update, Software Bugs, Corrupt Files या किसी थर्ड पार्टी एप की वजह से भी फोन बुट नहीं हो सकता है. अगर फोन गिर गया है, पानी में भीग गया है या पावर बटन काम नहीं कर रहा है, तो हार्डवेयर फेलियर भी इसकी वजह हो सकती है.
फोन के ऑन न होने की सबसे आम वजह बैटरी का पूरी तरह खत्म होना हो सकती है. पुरानी या खराब बैटरी, खराब चार्जर या केबल और चार्जिंग पोर्ट में गंदगी या डैमेज की वजह से भी फोन चार्ज नहीं हो पाता है. इसके अलावा Failed Software Update, Software Bugs, Corrupt Files या किसी थर्ड पार्टी एप की वजह से भी फोन बुट नहीं हो सकता है. अगर फोन गिर गया है, पानी में भीग गया है या पावर बटन काम नहीं कर रहा है, तो हार्डवेयर फेलियर भी इसकी वजह हो सकती है.
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अगर आपके फोन में रिमूवेबल बैटरी है, तो उसे निकालकर 30-60 सेकंड बाद दोबारा लगाएं. इसके बाद फोन को ऑन करके देखें. नॉन-रिन्यूएबल बैटरी वाले फोन में पावर प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को 10 से 15 सेकंड दबाकर फोर्स रीस्टार्ट ट्राई कर सकते हैं.
अगर आपके फोन में रिमूवेबल बैटरी है, तो उसे निकालकर 30-60 सेकंड बाद दोबारा लगाएं. इसके बाद फोन को ऑन करके देखें. नॉन-रिन्यूएबल बैटरी वाले फोन में पावर प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को 10 से 15 सेकंड दबाकर फोर्स रीस्टार्ट ट्राई कर सकते हैं.
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अगर किसी थर्ड पार्टी एप की वजह से फोन में समस्या है, तो सेफ मोड मदद कर सकता है. पावर ऑफ स्क्रीन पर पावर ऑफ ऑप्शन को लंबे समय तक दबाने पर सेफ मोड का ऑप्शन मिल सकता है. फोन ऑन होने पर हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को अनइंस्टॉल करें.
अगर किसी थर्ड पार्टी एप की वजह से फोन में समस्या है, तो सेफ मोड मदद कर सकता है. पावर ऑफ स्क्रीन पर पावर ऑफ ऑप्शन को लंबे समय तक दबाने पर सेफ मोड का ऑप्शन मिल सकता है. फोन ऑन होने पर हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को अनइंस्टॉल करें.
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Recovery Mode में जाकर Wipe Cache Partition चुनें और फिर Reboot System Now करें. इससे Temporary Cache Files हटती हैं और आपका Personal Data डिलीट नहीं होता है. अगर बाकी तरीके काम न करें, तो Factory Reset आखिरी ऑप्शन हो सकता है. इससे फोन का फोटो, वीडियो, ऐप्स, कॉन्टेक्ट्स और सैटिंग्स समेत पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए बैकअप जरूरी है.
Recovery Mode में जाकर Wipe Cache Partition चुनें और फिर Reboot System Now करें. इससे Temporary Cache Files हटती हैं और आपका Personal Data डिलीट नहीं होता है. अगर बाकी तरीके काम न करें, तो Factory Reset आखिरी ऑप्शन हो सकता है. इससे फोन का फोटो, वीडियो, ऐप्स, कॉन्टेक्ट्स और सैटिंग्स समेत पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए बैकअप जरूरी है.
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अगर सिस्टम लेवल पर समस्या है, तो Advanced Users Custom ROM इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन गलत ROM या Installation से फोन ब्रीक हो सकता है, इसलिए यह तरीका टेक्निकल यूजर्स के लिए ही है.
अगर सिस्टम लेवल पर समस्या है, तो Advanced Users Custom ROM इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन गलत ROM या Installation से फोन ब्रीक हो सकता है, इसलिए यह तरीका टेक्निकल यूजर्स के लिए ही है.
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अलग चार्जर और केबल से फोन चेक करें. चार्जिंग पोर्ट में धूल या गंदगी देखें और फोन को 20-30 मिनट चार्ज पर लगाकर रखें फिर भी फोन ऑन न हो, तो सर्विस सेंटर जाना बेहतर है.
अलग चार्जर और केबल से फोन चेक करें. चार्जिंग पोर्ट में धूल या गंदगी देखें और फोन को 20-30 मिनट चार्ज पर लगाकर रखें फिर भी फोन ऑन न हो, तो सर्विस सेंटर जाना बेहतर है.
Published at : 05 Sep 2026 10:14 PM (IST)
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