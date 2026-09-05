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फोन नहीं हो रहा ऑन? इन 6 तरीकों से करें Fix
फोन अचानक ऑन नहीं हो रहा है तो फोन को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाने से पहले कुछ आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं. जानिए बैटरी से लेकर सॉफ्टवेयर तक, आखिर कहां समस्या हो सकती है.
कई बार ऐसा होता है कि सुबह जल्दी में फोन उठाया और पावर बटन दबाने पर स्क्रीन ही नहीं ऑन हुई. साथ ही कई चार्जर लगाने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले लगता है कि शायद फोन पूरी तरह खराब हो गया है. खासकर अगर समस्या किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आई हो, तो चिंता और बढ़ जाती है. लेकिन हर बार फोन के ऑन न होने का मतलब बड़ा हार्डवेयर फेलियर नहीं होता है. इसके पीछे बैटरी, सॉफ्टवेयर या चार्जिंग से जुड़ी छोटी समस्या भी हो सकती है. ऐसे में फोन को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाने से पहले कुछ आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 10:14 PM (IST)
Tags :Technology Android Phone
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