दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

दिल्ली स्थित सत्य निकेतन में इमारत हादसे में मारे गए परिजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ी मांग की है. हादसे को दुखद बताते हुए राय ने कहा कि इस हादसे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. यह कार्रवाई सिर्फ मकान मालिक तक सीमित न हो. एक्शन उन अधिकारियों के खिलाफ भी हो जिन्होंने ऐसी बिल्डिंग प्लान्स की अनुमति दी और जिसने निर्माण होने दिया. राय ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये और 1 सरकारी नौकरी देनी चाहिए.

बता दें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के ढहने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है. की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने भवन मालिक हरि राम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

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हरि राम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

पुलिस सूत्र ने बताया कि घटना के लिए कथित रूप से जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के प्रयासों के बीच हरि राम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.इससे पहले पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में हरि राम और अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, इमारत के रखरखाव में लापरवाही और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने बताया कि अब तक 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है.वहीं, खोज एवं बचाव अभियान सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा.दक्षिणी दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर के पास स्थित यह इमारत रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई थी.इमारत में लड़कों का पीजी (पेइंग गेस्ट) आवास था.

इन सबके बीच NDRF IG नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा, अभी की स्थिति के अनुसार, कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया है; इनमें से छह को मृत घोषित कर दिया गया और पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक शव को अभी भी बाहर निकालना बाकी है; NDRF और फायर सर्विस की टीमें उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं - संभावना है कि वह बेहोश हो. राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. मुख्यमंत्री ने कल घटनास्थल का दौरा किया और निर्देश दिए. राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर रही है.