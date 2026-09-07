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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. इस बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने बड़ी मांग की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 07 Sep 2026 12:28 PM (IST)
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दिल्ली स्थित सत्य निकेतन में इमारत हादसे में मारे गए परिजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ी मांग की है. हादसे को दुखद बताते हुए राय ने कहा कि इस हादसे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. यह कार्रवाई सिर्फ मकान मालिक तक सीमित न हो. एक्शन उन अधिकारियों के खिलाफ भी हो जिन्होंने ऐसी बिल्डिंग प्लान्स की अनुमति दी और जिसने निर्माण होने दिया.  राय ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये और 1 सरकारी नौकरी देनी चाहिए.

बता दें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के ढहने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है. की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने भवन मालिक हरि राम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

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हरि राम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

पुलिस सूत्र ने बताया कि घटना के लिए कथित रूप से जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के प्रयासों के बीच हरि राम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.इससे पहले पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में हरि राम और अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, इमारत के रखरखाव में लापरवाही और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने बताया कि अब तक 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है.वहीं, खोज एवं बचाव अभियान सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा.दक्षिणी दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर के पास स्थित यह इमारत रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई थी.इमारत में लड़कों का पीजी (पेइंग गेस्ट) आवास था.

इन सबके बीच NDRF IG नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा,  अभी की स्थिति के अनुसार, कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया है; इनमें से छह को मृत घोषित कर दिया गया और पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक शव को अभी भी बाहर निकालना बाकी है; NDRF और फायर सर्विस की टीमें उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं - संभावना है कि वह बेहोश हो. राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. मुख्यमंत्री ने कल घटनास्थल का दौरा किया और निर्देश दिए. राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर रही है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 07 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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Ajay Rai DELHI NEWS Satya Niketan Delhi Satya Niketan
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