Pantry Pests And Flour Weevils Prevention Tips: रसोई में कुछ बनाने के लिए जैसे ही आप आटे की डिब्बी खोलते हैं और उसके आसपास छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देने लगते हैं, तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि कहीं पूरा आटा खराब तो नहीं हो गया. कई बार आटे में सचमुच छोटे कीड़े या उनके लार्वा दिखाई दे सकते हैं. लेकिन ऐसा होने का मतलब यह नहीं है कि घर गंदा है या आपने आटे को सही तरीके से नहीं रखा था.

दरअसल, आटा और दूसरे सूखे खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे कीट लग सकते हैं जिन्हें पैंट्री पेस्ट कहा जाता है. ये कीड़े घर के साफ-सुथरे किचन में भी पहुंच सकते हैं. कई बार इनके अंडे या लार्वा पहले से ही किसी खाद्य पैकेट में मौजूद होते हैं और सामान खरीदकर घर लाने के बाद इनकी संख्या बढ़ने लगती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आटे के अलावा ये कीड़े सूजी, बेसन, कॉर्नमील, ओट्स, चावल, दाल, अनाज, पास्ता, सीरियल, मसाले, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, केक मिक्स, चॉकलेट और पालतू जानवरों के खाने जैसी चीजों में भी मिल सकते हैं. इसलिए अगर एक पैकेट में कीड़े दिखाई दें, तो आसपास रखे दूसरे सामान को भी जरूर चेक करना चाहिए.

आटे में दिखने वाले ये छोटे कीड़े कौन से होते हैं?

पैंट्री में मिलने वाले कीट आमतौर पर दो तरह के होते हैं. इनमें एक तरफ छोटे बीटल यानी भृंग होते हैं और दूसरी तरफ पतंगे. आटे में मिलने वाले बीटल लाल-भूरे से लेकर काले रंग के हो सकते हैं और इनका आकार काफी छोटा होता है. दूसरी ओर, अगर आपको आटे या उसके आसपास छोटे सफेद या क्रीम रंग के कीड़े रेंगते दिखाई दें, तो ये किसी पतंगे के लार्वा हो सकते हैं.





कई बार पतंगों के लार्वा के अलावा उनकी चिपचिपी जाली जैसी संरचना भी दिखाई देती है. ये जालियां डिब्बे, पैकेट, शेल्फ या कैबिनेट के कोनों में भी मिल सकती हैं. कुछ मामलों में बड़े कीड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके अंडे या लार्वा खाद्य पदार्थ में मौजूद हो सकते हैं.

आटे में कीड़े दिखें तो सबसे पहले क्या करें?

सबसे पहले उस आटे को अलग कर दें जिसमें कीड़े दिखाई दिए हैं. अगर उसमें कीड़े, लार्वा या जाले साफ नजर आ रहे हैं, तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय एक बैग में अच्छी तरह बंद करके घर के बाहर रखे कूड़ेदान में फेंकना बेहतर है. इसके बाद सिर्फ उसी डिब्बे को साफ करके रुक न जाएं. जिस जगह आटा रखा था, उसके आसपास मौजूद सभी पैकेट और डिब्बों को ध्यान से देखें. चावल, दाल, सूजी, मसाले, पास्ता, बिस्किट और दूसरे सूखे सामान में भी किसी तरह के कीड़े, लार्वा या जाले तो नहीं हैं, यह जरूर चेक करें. रसोई की दूसरी अलमारियों और मसालों वाली जगह को भी नजरअंदाज न करें. पैंट्री पेस्ट एक खाद्य पदार्थ से दूसरे तक पहुंच सकते हैं, इसलिए पूरी स्टोरेज एरिया की जांच करना जरूरी है.





इसके बाद शेल्फ, कैबिनेट के कोनों और दरारों को अच्छी तरह वैक्यूम करें. खासतौर पर जहां शेल्फ और दीवार मिलती है, वहां आटा या अनाज के छोटे कण जमा हो सकते हैं. इन्हीं जगहों पर कुछ कीट अंडे भी छोड़ सकते हैं. अगर कहीं चिपचिपी जाली या कीड़ों के खोल दिखाई दें, तो उन्हें हटाकर तुरंत फेंक दें. सिर्फ ऊपर से कपड़ा फेर देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी.

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सिर्फ तेजपत्ता रखने से समस्या खत्म नहीं होगी

आटे में कीड़े दिखाई देने पर कई लोग डिब्बे में तेजपत्ता, नींबू का तेल या दूसरे घरेलू उपाय इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन इन उपायों के प्रभावी होने के पर्याप्त साइंटफिक कारण नहीं हैं. इसलिए संक्रमित आटे में कोई घरेलू चीज डालकर उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय पहले संक्रमण के सोर्स को ढूंढना ज्यादा जरूरी है. एक बार सफाई करने के बाद करीब दो हफ्ते बाद रसोई की दोबारा जांच करें. अगर कई हफ्तों तक सफाई और जांच के बावजूद कीड़े लगातार नजर आते रहें, तो पेस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल की मदद लेना बेहतर रहेगा.

आगे से आटे में कीड़े न पड़ें, इसके लिए क्या करें?

आटा, अनाज और दूसरे सूखे खाद्य पदार्थों को उनकी खुली पैकिंग में रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में रखना बेहतर है. कांच के जार या अच्छी तरह सील होने वाले कंटेनर इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सामान खरीदते समय पैकेट को ध्यान से देखें. फटे, खुले या क्षतिग्रस्त पैकेट लेने से बचें. पुराने आटे और अनाज को पहले इस्तेमाल करें और संभव हो तो आटे जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए फ्रिज या फ्रीजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. रसोई में आटा, चावल या दूसरे अनाज गिर जाएं तो उन्हें तुरंत साफ करें. अलमारियों और उनके कोनों की समय-समय पर सफाई और वैक्यूमिंग भी जरूरी है.

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