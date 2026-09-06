फोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी? IMEI नंबर से मिनटों में चेक करें Status

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फोन में कोई ऐसी खराबी आती है जो कंपनी की वारंटी नियमों के तहत कवर होती है तो रजिस्टर्ड सर्विस सेंटर पर रिपेयरिंग का लाभ मिल सकता है. जैसे कुछ मामलों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से जुड़ी समस्या वारंटी के अंदर आती है. हालांकि, हर तरह की खराबी फ्री रिपेयर के लिए नहीं होती है. फोन गिरने से टूटा हो, पानी से खराब हुआ हो या किसी दूसरे तरीके से रिपेयर कराया गया हो तो वारंटी क्लेम खारिज हो सकता है.