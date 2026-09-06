Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी? IMEI नंबर से मिनटों में चेक करें Status

फोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी? IMEI नंबर से मिनटों में चेक करें Status

फोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी है? आप IMEI नंबर की मदद से कुछ ही मिनटों में अपने फोन की Warranty Status को चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है तरीका.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 06 Sep 2026 01:00 PM (IST)
फोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी है? आप IMEI नंबर की मदद से कुछ ही मिनटों में अपने फोन की Warranty Status को चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है तरीका.

आजकल स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. फोन में अचानक कोई हार्डवेयर खराबी आ जाए तो रिपेयरिंग का खर्च जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपका फोन अभी वारंटी में है तो कंपनी की शर्तों के मुताबिक कई तरह की खराबियों की सर्विस या रिपेयरिंग बिना एक्सट्रा चार्ज के मिल सकती है. अच्छी बात ये है कि वारंटी की कंडिशन जानने के लिए आपको हमेशा बिल या बॉक्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप IMEI नंबर की मदद से भी फोन की जानकारी चेक कर सकते हैं.

1/6
आपको बता दें कि IMEI यानी International Mobile Equipment Identity एक यूनिक नंबर होता है जो मोबाइल डिवाइस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्मली ये 15 अंकों का होता है. डुअल-सिम फोन में अक्सर दो IMEI नंबर दिए जाते हैं.
आपको बता दें कि IMEI यानी International Mobile Equipment Identity एक यूनिक नंबर होता है जो मोबाइल डिवाइस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्मली ये 15 अंकों का होता है. डुअल-सिम फोन में अक्सर दो IMEI नंबर दिए जाते हैं.
2/6
IMEI देखने का सबसे आसान तरीका है फोन के डायलर में *#06# दर्ज करना. इसके बाद स्क्रीन पर IMEI नंबर दिखाई देगा. इसे फोन की Settings में भी देखा जा सकता है.
IMEI देखने का सबसे आसान तरीका है फोन के डायलर में *#06# दर्ज करना. इसके बाद स्क्रीन पर IMEI नंबर दिखाई देगा. इसे फोन की Settings में भी देखा जा सकता है.
3/6
वारंटी चेक करने का तरीका हर कंपनी में थोड़ा अलग हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या सपोर्ट ऐप खोलें. वहां Warranty Check, Product Support, Device Information या इसी तरह के ऑप्शन को सर्च करें.
वारंटी चेक करने का तरीका हर कंपनी में थोड़ा अलग हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या सपोर्ट ऐप खोलें. वहां Warranty Check, Product Support, Device Information या इसी तरह के ऑप्शन को सर्च करें.
4/6
अब फोन का IMEI नंबर दर्ज करें. कुछ कंपनियां IMEI के साथ मॉडल नंबर, सीरियल नंबर या खरीदारी की तारीख जैसी जानकारी भी मांग सकती हैं. जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपको डिवाइस की वारंटी की कंडिशन दिखाई देगी. इसमें ये पता चलेगा कि फोन अभी वारंटी के अंदर है या नहीं और वारंटी कितने समय तक की है.
अब फोन का IMEI नंबर दर्ज करें. कुछ कंपनियां IMEI के साथ मॉडल नंबर, सीरियल नंबर या खरीदारी की तारीख जैसी जानकारी भी मांग सकती हैं. जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपको डिवाइस की वारंटी की कंडिशन दिखाई देगी. इसमें ये पता चलेगा कि फोन अभी वारंटी के अंदर है या नहीं और वारंटी कितने समय तक की है.
5/6
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फोन में कोई ऐसी खराबी आती है जो कंपनी की वारंटी नियमों के तहत कवर होती है तो रजिस्टर्ड सर्विस सेंटर पर रिपेयरिंग का लाभ मिल सकता है. जैसे कुछ मामलों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से जुड़ी समस्या वारंटी के अंदर आती है. हालांकि, हर तरह की खराबी फ्री रिपेयर के लिए नहीं होती है. फोन गिरने से टूटा हो, पानी से खराब हुआ हो या किसी दूसरे तरीके से रिपेयर कराया गया हो तो वारंटी क्लेम खारिज हो सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फोन में कोई ऐसी खराबी आती है जो कंपनी की वारंटी नियमों के तहत कवर होती है तो रजिस्टर्ड सर्विस सेंटर पर रिपेयरिंग का लाभ मिल सकता है. जैसे कुछ मामलों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से जुड़ी समस्या वारंटी के अंदर आती है. हालांकि, हर तरह की खराबी फ्री रिपेयर के लिए नहीं होती है. फोन गिरने से टूटा हो, पानी से खराब हुआ हो या किसी दूसरे तरीके से रिपेयर कराया गया हो तो वारंटी क्लेम खारिज हो सकता है.
6/6
एक जरूरी बात ये है कि IMEI से मिलने वाली जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है. कई बार वारंटी की तारीख एक्टिवेशन या कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर दिखाई जा सकती है. इसलिए अगर ऑनलाइन दिखाई गई वारंटी और आपके बिल की तारीख में अंतर है तो खरीद का बिल संभालकर रखें.
एक जरूरी बात ये है कि IMEI से मिलने वाली जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है. कई बार वारंटी की तारीख एक्टिवेशन या कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर दिखाई जा सकती है. इसलिए अगर ऑनलाइन दिखाई गई वारंटी और आपके बिल की तारीख में अंतर है तो खरीद का बिल संभालकर रखें.
Published at : 06 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Smartphone IMEI TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
टेक्नोलॉजी
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
टेक्नोलॉजी
Jio, Airtel या Vi... 450 रूपए के अंदर किसका रिचार्ज बेस्ट?
Jio, Airtel या Vi... 450 रूपए के अंदर किसका रिचार्ज बेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

Abhishek Malhan ने खोले Roadies Rebirth के राज, Elvish Yadav और Prince Narula पर कही बड़ी बात
Hanuman Ansh की Producer Anupriya Nagar ने खोले फिल्म की सफलता और Baba के चमत्कार के राज
US-IRAN CONFLICT ट्रंप के खतरनाक प्लान से बढ़ा तनाव, ईरान के Pickaxe Mountain पर हमले की धमकी?
Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जातिगत गणित बनाम ‘योगी ब्रांड’, UP के चुनावी रण से जुड़ा यक्ष प्रश्न
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
हेल्थ
इंसान के शरीर में सूअर की किडनी, इससे कितने दिन बच सकती है जान?
इंसान के शरीर में सूअर की किडनी, इससे कितने दिन बच सकती है जान?
टेक्नोलॉजी
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget