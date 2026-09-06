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फोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी? IMEI नंबर से मिनटों में चेक करें Status
फोन की वारंटी खत्म हुई या अभी बाकी है? आप IMEI नंबर की मदद से कुछ ही मिनटों में अपने फोन की Warranty Status को चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है तरीका.
आजकल स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. फोन में अचानक कोई हार्डवेयर खराबी आ जाए तो रिपेयरिंग का खर्च जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपका फोन अभी वारंटी में है तो कंपनी की शर्तों के मुताबिक कई तरह की खराबियों की सर्विस या रिपेयरिंग बिना एक्सट्रा चार्ज के मिल सकती है. अच्छी बात ये है कि वारंटी की कंडिशन जानने के लिए आपको हमेशा बिल या बॉक्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप IMEI नंबर की मदद से भी फोन की जानकारी चेक कर सकते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Tags :Smartphone IMEI TECH NEWS HINDI
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