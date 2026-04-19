दिल्ली-NCR बना ChatGPT का गढ़! बाकी राज्यों में कैसे हो रहा इस्तेमाल, जानकर रह जाएंगे हैरान

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में AI से जुड़ा इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. कंपनी ने यह भी बताया कि जब फरवरी 2026 में Codex लॉन्च किया गया तो सिर्फ दो हफ्तों के भीतर यूजर्स की संख्या चार गुना तक बढ़ गई. इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय यूजर्स नई तकनीक को अपनाने में काफी आगे हैं खासकर कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कामों में.