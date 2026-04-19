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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदिल्ली-NCR बना ChatGPT का गढ़! बाकी राज्यों में कैसे हो रहा इस्तेमाल, जानकर रह जाएंगे हैरान

दिल्ली-NCR बना ChatGPT का गढ़! बाकी राज्यों में कैसे हो रहा इस्तेमाल, जानकर रह जाएंगे हैरान

ChatGPT: भारत में AI से जुड़ा इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. कंपनी ने यह भी बताया कि जब फरवरी 2026 में Codex लॉन्च किया गया तो सिर्फ दो हफ्तों के भीतर यूजर्स की संख्या चार गुना तक बढ़ गई.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 03:04 PM (IST)
ChatGPT: भारत में AI से जुड़ा इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. कंपनी ने यह भी बताया कि जब फरवरी 2026 में Codex लॉन्च किया गया तो सिर्फ दो हफ्तों के भीतर यूजर्स की संख्या चार गुना तक बढ़ गई.

भारत में ChatGPT का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और अब यह साफ हो चुका है कि कौन से क्षेत्र इस रेस में सबसे आगे हैं. OpenAI की हालिया स्टडी के अनुसार, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की रफ्तार काफी तेज है और भारत अब दुनिया के बड़े AI मार्केट्स में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. खास बात यह है कि दिल्ली-NCR इस मामले में सबसे आगे निकल चुका है जहां सबसे ज्यादा लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में AI से जुड़ा इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. कंपनी ने यह भी बताया कि जब फरवरी 2026 में Codex लॉन्च किया गया तो सिर्फ दो हफ्तों के भीतर यूजर्स की संख्या चार गुना तक बढ़ गई. इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय यूजर्स नई तकनीक को अपनाने में काफी आगे हैं खासकर कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कामों में.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में AI से जुड़ा इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. कंपनी ने यह भी बताया कि जब फरवरी 2026 में Codex लॉन्च किया गया तो सिर्फ दो हफ्तों के भीतर यूजर्स की संख्या चार गुना तक बढ़ गई. इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय यूजर्स नई तकनीक को अपनाने में काफी आगे हैं खासकर कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कामों में.
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दिलचस्प बात यह है कि देश में AI इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे लोग सिर्फ टॉप 10 शहरों में रहते हैं. इन शहरों में दिल्ली-NCR सबसे ऊपर है जहां ChatGPT का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है. हालांकि, अब यह ट्रेंड बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा. छोटे शहरों और अन्य राज्यों में भी लोग इसे अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने लगे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि देश में AI इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे लोग सिर्फ टॉप 10 शहरों में रहते हैं. इन शहरों में दिल्ली-NCR सबसे ऊपर है जहां ChatGPT का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है. हालांकि, अब यह ट्रेंड बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा. छोटे शहरों और अन्य राज्यों में भी लोग इसे अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने लगे हैं.
Published at : 19 Apr 2026 03:04 PM (IST)
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