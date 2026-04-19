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दिल्ली-NCR बना ChatGPT का गढ़! बाकी राज्यों में कैसे हो रहा इस्तेमाल, जानकर रह जाएंगे हैरान
ChatGPT: भारत में AI से जुड़ा इकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. कंपनी ने यह भी बताया कि जब फरवरी 2026 में Codex लॉन्च किया गया तो सिर्फ दो हफ्तों के भीतर यूजर्स की संख्या चार गुना तक बढ़ गई.
भारत में ChatGPT का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और अब यह साफ हो चुका है कि कौन से क्षेत्र इस रेस में सबसे आगे हैं. OpenAI की हालिया स्टडी के अनुसार, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की रफ्तार काफी तेज है और भारत अब दुनिया के बड़े AI मार्केट्स में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. खास बात यह है कि दिल्ली-NCR इस मामले में सबसे आगे निकल चुका है जहां सबसे ज्यादा लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 03:04 PM (IST)
Tags :ChatGPT TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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