कब लॉन्च होगा आईफोन 18? क्या अभी 17 प्रो खरीदना सही या कर लें थोड़ा और इंतजार

Apple iPhone 18 Launch Date : Apple जल्द ही अपना नया iPhone 18 Pro लॉन्च कर सकता है. वहीं अभी iPhone 17 Pro पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसे पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. भारत में यह फोन 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फिलहाल इस पर 9 हजार रुपये से ज्यादा तक की बचत का मौका है. ऐसे में अगर आप भी नया iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी iPhone 17 Pro खरीदा जाए या फिर आने वाले iPhone 18 Pro का इंतजार किया जाए.

एक तरफ मौजूदा iPhone 17 Pro पर हजारों रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ iPhone 18 Pro को लेकर कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें इसके प्रोसेसर, कैमरा, AI फीचर्स और डिजाइन से जुड़ी जानकारी दी गई हैं. ऐसे में खरीदने का फैसला लेने से पहले दोनों ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि आईफोन 18 कब लॉन्च होगा और क्या अभी 17 प्रो खरीदना सही है या थोड़ा और इंतजार कर लें.

iPhone 17 Pro पर मिल रहा है डिस्काउंट

iPhone 17 Pro को भारत में 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, फिलहाल यह Croma की आधिकारिक वेबसाइट पर 1,29,490 रुपये में उपलब्ध है. फोन पर 5,410 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा SBI, ICICI और Axis Bank के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 4,000 रुपये तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है. इस तरह कुल बचत 9,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है.

कब लॉन्च हो सकता है iPhone 18 Pro?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर सकता है. इस बार पहले Pro मॉडल्स पेश किए जाने की संभावना है, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18 को बाद में लॉन्च किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस साल सितंबर के लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और Apple का पहला फोल्डेबल iPhone मुख्य आकर्षण हो सकते हैं.

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iPhone 18 Pro में क्या मिल सकता है?

लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro में 6.3 इंच की 120Hz ProMotion OLED डिस्प्ले, नया A20 Pro 2nm प्रोसेसर, Apple Intelligence के बेहतर AI फीचर्स, ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप, बेहतर बैटरी बैकअप, iOS 27, Wi-Fi 7, बेहतर 5G कनेक्टिविटी और टाइटेनियम फ्रेम मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस बार कैमरा और AI एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस कर सकती है.

क्या अभी 17 प्रो खरीदना सही या कर लें थोड़ा और इंतजार?

iPhone 17 Pro पर फिलहाल अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे यह पहले की तुलना में कम कीमत में उपलब्ध है. वहीं रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक iPhone 18 Pro में नया A20 Pro प्रोसेसर, बेहतर AI फीचर्स, कैमरा अपग्रेड और लंबी बैटरी लाइफ जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में अगर आपको तुरंत नया फोन चाहिए तो iPhone 17 Pro एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर जल्दबाजी नहीं है तो आने वाले iPhone 18 Pro का इंतजार करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

iPhone 18 Pro की कितनी हो सकती है कीमत?

रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1.40 लाख से 1.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है. वहीं iPhone 18 Pro Max की कीमत 1.55 लाख रुपये या उससे ज्यादा रहने की संभावना है. हालांकि असली कीमत का खुलासा लॉन्च इवेंट के दौरान ही होगा.

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