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अमेरिका को अब AI से आस, वर्षों पुरानी समस्याएं सुलझाने में ली जाएगी मदद

USA AI Investment: अमेरिका ने कई साल से चल रही रिसर्च को तेज करने के लिए एआई की मदद लेने की योजना बनाई है. इसके लिए 5 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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  • अमेरिका ने एआई में $5 बिलियन निवेश कर रिसर्च तेज की।
  • वैज्ञानिकों को सुपरकंप्यूटर, एआई उपकरण और सरकारी डेटा उपलब्ध होंगे।
  • सरकारी डेटा से प्रशिक्षित एआई मॉडल पैटर्न पहचान कर अनुमान लगाएंगे।

USA AI Investment: लंबे समय से चलती आ रही साइंटिफिक रिसर्च को तेज करने के लिए अमेरिका एआई की तरफ देख रहा है. ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एआई पर 5 बिलियन डॉलर (लगभग 48,250 करोड़ रुपये) के निवेश का ऐलान किया है. इस पैसे को एआई से बीमारियों का इलाज खोजने, नई दवाएं बनाने में तेजी लाने और बिल्डिंग बनाने के लिए मजबूत मैटेरियल बनाने आदि की रिसर्च में इस्तेमाल किया जाएगा. यानी वर्षों से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिका ने एआई पर अपनी उम्मीद टिकाई है. गौरतलब है कि एआई आने के बाद साइंटिफिक रिसर्च तेज हुई है और पूरी दुनिया में नई दवाएं बनाने और बीमारियों के इलाज ढूंढने वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं.

वैज्ञानिकों को मिलेंगे एडवांस कंप्यूटिंग रिसोर्सेस

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीफ टेक्नोलॉजी एडवाइजर Michael Kratsios ने बताया कि व्हाइट हाउस अलग-अलग डोमेन में काम कर रही एजेंसियों को एक साथ ला रहा है ताकि वो साइंस के लिए काम कर सकें. अधिकारियों के बताया कि इस प्रोग्राम में काम करने वाले वैज्ञानिकों को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एडवांस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेस की एक्सेस मिलेंगी. इनमें सुपरकंप्यूटर, स्पेशल एआई टूल्स और सरकारी डेटासेट आदि शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर समेत कुल 15 एजेंसियां शामिल होंगी.

सरकारी डेटा से एआई मॉडल को दी जाएगी ट्रेनिंग

इस प्रोग्राम के लिए एआई मॉडल्स को सरकारी डेटासेट से ट्रेनिंग दी जाएगी. गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार के पास हेल्थकेयर, केमिकल और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई एरिया से संबंधित बड़ा डेटा सेट है. इस डेटासेट से एआई मॉडल को ट्रेनिंग देकर उनके पैटर्न पहचाने जा सकते हैं, जिस आधार पर अनुमान और सवालों के जवाब पता लगाने आसान हो जाएंगे. अगर एआई को छोड़कर ट्रेडिशनल तरीकों से रिसर्च की जाए तो इसमें काफी समय खर्च हो सकता है. माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी का ऐलान किया है.

जुकरबर्ग भी ढूंढ रहे हैं एआई से बीमारियों का इलाज

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कुछ ही समय पहले अपनी पत्नी Priscilla Chan के स्टार्टअप Biohub के एक प्रोजेक्ट पर भारी निवेश किया था. इस प्रोजेक्ट में एआई की मदद से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि इंसानी सेल्स कैसे काम करती हैं. अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो बीमारियों का इलाज ढूंढना आसान हो जाएगा. मेटा ने इसके लिए 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया है. इस पैसे से ऐसे एआई सिस्टम बनाए जाएंगे, जो इंसानी सेल्स की तरह काम करेंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS DONALD Trump
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