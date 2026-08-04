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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube Channel Start Guide:कैसे करें यूट्यूब पर अपने चैनल की शुरुआत? कितने वॉचिंग आवर हैं जरूरी

YouTube Channel Start Guide:कैसे करें यूट्यूब पर अपने चैनल की शुरुआत? कितने वॉचिंग आवर हैं जरूरी

YouTube Channel Start Guide: यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर और 12 महीने में 4,000 वॉच आवर जरूरी हैं, या फिर 90 दिन में शॉर्ट्स पर 1 करोड़ व्यूज का विकल्प भी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 04 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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YouTube Channel Start Guide: यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हाल ही में हुए बदलावों ने लाखों कंटेंट क्रिएटर्स के बीच हलचल मचा दी है. दरअसल कंपनी ने ऐ आई  जनरेटेड और कम मेहनत वाले वीडियोज को लेकर नई सख्त पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके बाद यह सवाल फिर से जोर पकड़ने लगा है, आखिर एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कैसे करें, और मोनेटाइजेशन के लिए कितने वॉच आवर और सब्सक्राइबर जरूरी हैं. अगर आप भी घर बैठे कमाई का यह जरिया अपनाने की सोच रहे हैं, तो शुरुआत से पहले पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है.

पहला कदम तय करें 

चैनल शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है यह तय करना कि आप किस विषय पर कंटेंट बनाएंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, कुकिंग हो, टेक रिव्यू हो या व्लॉगिंग. एक साफ निच चुनने से आपके दर्शक भी तय होते हैं और कंटेंट में दिलचस्पी  बनी रहती है, जो शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती होती है.

अकाउंट बनाना फिर वीडियो अपलोड करना

गूगल अकाउंट से यूट्यूब चैनल बनाना बेहद आसान है, बस कुछ मिनटों का काम है. चैनल का नाम, प्रोफाइल फोटो और बैनर सेट करने के बाद आप अपना पहला वीडियो अपलोड कर सकते हैं. शुरुआत में वीडियो की क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है नियमितता, यानी लगातार और तय समय पर कंटेंट डालते रहना.

यह भी पढ़ें: Meta, X और YouTube कंटेंट हटाने का फैसला कैसे लेते हैं, क्या है पॉलिसी?

जान लें यह हैं शर्तें मोनेटाइजेशनके लिए

अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, कमाई कब शुरू होगी. यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं. पहला, चैनल पर कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर हों और पिछले 12 महीनों में 4,000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम पूरा हो चुका हो. दूसरा ऑप्शन  उन क्रिएटर्स के लिए है जो शॉर्ट्स बनाते हैं, इसमें पिछले 90 दिनों में शॉर्ट्स पर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, साथ ही 1,000 सब्सक्राइबर भी जरूरी हैं.

नियमों का पालन करना भी जरूरी

यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ वॉच टाइम या सब्सक्राइबर पूरे कर लेना ही काफी नहीं. चैनल को यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पूरी तरह पालन करना होगा. हाल ही में यूट्यूब ने ऐ आई जनरेटेड और कम मेहनत वाले, दोहराए गए कंटेंट को लेकर भी नए नियम सख्त किए हैं, इसलिए ओरिजिनल और वैल्यू देने वाला कंटेंट बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

यह गलतियां कभी न करें

नए क्रिएटर्स अक्सर जल्दी कमाई की उम्मीद में क्वालिटी से समझौता कर बैठते हैं, या दूसरों का कंटेंट बिना बदलाव के दोबारा अपलोड कर देते हैं, जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है ,और चैनल को नुकसान पहुंचा सकता है. सब्र बनाए रखना, ऑडियंस के कमेंट्स का जवाब देना और नियमित अपलोड शेड्यूल बनाए रखना, यही तीन आदतें शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं.

यह भी पढ़ें: बार-बार आने वाले बिजनेस मैसेज से मिलेगी राहत! WhatsApp ला रहा नया सिस्टम

Published at : 04 Aug 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
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