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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPCB ने स्मिथ को बनाया पाकिस्तान टीम का नया कोच, 2 साल का है कॉन्ट्रैक्ट

PCB ने स्मिथ को बनाया पाकिस्तान टीम का नया कोच, 2 साल का है कॉन्ट्रैक्ट

स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के हैं. उनके पास कोचिंग का लंबा अनुभव है. 46 साल के स्मिथ ने 2003 से 2013 के बीच 89 फर्स्ट क्लास मैच, 72 लिस्ट-ए मैच और 16 टी20 मैच खेले हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 04 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है. अब पाकिस्तान टीम में फिर एक बड़ा फेरबदल हुआ है. पीसीबी ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है. स्मिथ अगले दो साल के लिए पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं. 

माइकल स्मिथ 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ेंगे. वह टीम के साथ रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल, दोनों फॉर्मेट में काम करेंगे. स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के हैं. उनके पास कोचिंग का लंबा अनुभव है. 46 साल के स्मिथ ने 2003 से 2013 के बीच 89 प्रथम श्रेणी मैच, 72 लिस्ट-ए मैच और 16 टी20 मैच खेले हैं. वह पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं. इस सीजन की शुरुआत में वह मुल्तान सुल्तांस के सहायक कोच भी थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की होबार्ट हरिकेन्स और क्रिकेट तस्मानिया के साथ बल्लेबाजी कोच के तौर पर काम किया है. वह दक्षिण अफ्रीका की केजेडएन इनलैंड और ईस्टर्न प्रोविंस के लिए कोचिंग कंसल्टेंट भी रहे हैं. 

पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में लगातार बदलाव होते रहे हैं. पिछले तीन सालों में यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, एंड्रयू पुटिक और शफीक इस पद पर रह चुके हैं. टेस्ट मैचों में टीम की बल्लेबाजी खराब रही है. पाकिस्तान विदेश में लगातार आठ टेस्ट मैच हार चुकी है. पिछले हफ्ते तारोबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान 211 रन का आसान लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सका था. पाकिस्तान पर 26 साल में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली सीरीज हार का खतरा है. 

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भी पाकिस्तान नौवें स्थान पर है. पाकिस्तान को अगर 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है, तो उसे इस साइकिल में बचे अपने सारे टेस्ट जीतने होंगे. बता दें कि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज सीरीज से पहले शान मसूद की जगह बाबर आजम को फिर से टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी थी.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 04 Aug 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
PCB Pakistan PAKISTAN CRICKET TEAM Michael Smith
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