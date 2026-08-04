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Jio का नया धमाका! अब एक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

Jio New Plan: ये जियो का पहला 3-इन-1 पैक है जिसकी कीमत कंपनी ने 2,122 रुपये रखी है. इसके अलावा इस प्लान की वैलिडिटी 3 महीने की है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Aug 2026 05:26 PM (IST)
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  • केवल टीवी और वाई-फाई के लिए भी अलग प्लान उपलब्ध।

Jio New Plan: देश की प्रमुख टेलीकाम कंपनी रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए नए-नए प्लान पेश करती रहती है जिससे उन्हें कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. हालांकि, हाल ही में टेलीकाम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाया था जिससे यूजर्स में नाराजगी देखी गई थी. इसी को देखते हुए अब रिलायंस ने अपने यूजर्स के लिए एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है. बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में कई सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे. आइए जानते हैं प्लान की सारी जानकारी.

पहला 3-इन-1 प्लान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जियो का पहला 3-इन-1 पैक है जिसकी कीमत कंपनी ने 2,122 रुपये रखी है. इसके अलावा इस प्लान की वैलिडिटी 3 महीने की है. इस हिसाब से देखा जाए तो यूजर को एक महीने का खर्च करीब 707 रुपये पड़ेगा.

क्या मिलते हैं बेनिफिट्स

अब आपको इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताएं तो इसमें यूजर्स को 100Mbps तक की ब्रॉडबैंड स्पीड मिल जाएगी. इसके अलावा इसमें 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस भी दिया गया है. इतना ही नहीं, इस प्लान में यूजर्स को 12 फेमश OTT प्लेटफॉर्म्स की मेंबिरशिप भी दी जा रही है जिससे उन्हें फुल ऑन मनोरंजन मिलेगा.


Jio का नया धमाका! अब एक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

इसके अलावा कंपनी ने दूसरा 3-इन-1 प्लान भी पेश किया है जिसकी कीमत 2,222 रुपये रखी गई है. इस प्लान की वैलिडिटी 4 महीने की है. हालांकि इस प्लान में यूजर्स को इंटरनेट स्पीड 30Mbps तक ही मिलती है लेकिन बाकी बेनिफिट्स पहले प्लान जैसी ही हैं.

बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को 30Mbps ब्रॉडबैंड स्पीड, 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल, 12 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दिया जा रहा है. अगर आपके घर में इंटरनेट का इस्तेमाल नॉर्मल ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लास जैसी जरूरतों तक सीमित है तो ये प्लान बजट के लिहाज से अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

एक ही प्लान में मिलेगा सब कुछ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जियो ने मार्केट में नया 3-इन-1 प्लान पेश किया है. ये प्लान उन परिवारों के लिए तैयार किया गया है जो घर पर इंटरनेट, लाइव टीवी और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का पूरा एक्सपीरिएंस चाहते हैं. आपको बता दें कि यूजर्स को इन प्लान्स में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 12 OTT प्लेटफॉर्म्स की मेंबरशिप एक साथ दी जा रही है. इससे यूजर्स को अब अलग-अलग रिचार्ज बिल भरने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और अब सभी सब्सक्रिप्शन के लिए यूजर को एक बार ही रिचार्ज करना पड़ेगा.

सिर्फ टीवी देखने वालों के लिए भी नया प्लान

जानकारी के लिए बता दें कि जियो ने उन यूजर्स के लिए भी एक प्लान पेश किया है जो सिर्फ टीवी देखना पसंद करते हैं. इस प्लान की कीमत 2,000 रुपये है. इस प्लान की वैलिडिटी 5 महीने की है. इस प्लान में यूजर्स को कई बेनिफिट्स मिलते हैं. बता दें कि इसमें 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल, 200 से ज्यादा HD चैनल, 15 क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों का सपोर्ट भी दिया गया है.


Jio का नया धमाका! अब एक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

इसके अलावा कंपनी ने 1,000 रुपये का दो महीने वाला टीवी प्लान भी पेश किया है. हालांकि इस प्लान को लेने पर ग्राहकों को 200 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज को अलग से देना पड़ेगा.

Wi-Fi यूजर्स के लिए भी नया प्लान

अगर आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और टीवी या OTT सर्विस की जरूरत नहीं है तो जियो ने नए Wi-Fi प्लान भी लॉन्च किए हैं. इस प्लान की कीमत 2200 रुपये है और इस प्लान की वैलिडिटी 5 महीनों की है. इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को 30Mbps की इंटरनेट स्पीड मिल जाएगी.

Airtel भी देता है यूजर्स को धांसू प्लान

देश की बड़ी टेलीकाम कंपनी एयरटेल भी यूजर्स को ऑल-इन-वन प्लान ऑफर करता है. इस प्लान की कीमत 279 रुपये, 598 रुपये और 1729 रुपये है. बता दें कि 279 रुपये में आपको एक महीने की वैलिडिटी मिल जाती है. वहीं, 598 रुपये में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 1729 रुपये में 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है. इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, हाई-स्पीड इंटरनेट जैसे कई सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं.

किसके लिए कौन-सा प्लान रहेगा बेहतर

अगर आपके परिवार में कई लोग इंटरनेट, लाइव टीवी और OTT प्लेटफॉर्म्स का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो जियो का 3-इन-1 प्लान सबसे ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है. वहीं केवल टीवी देखने वाले यूजर्स के लिए TV-Only प्लान बेहतर रहेगा जबकि सिर्फ इंटरनेट पसंद करने वाले यूजर्स के लिए Wi-Fi-Only वाला प्लान ही बेस्ट रहेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:26 PM (IST)
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