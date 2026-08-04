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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसेल का Discount असली है या सिर्फ दिखावा? ये 3 टूल्स खोल देंगे पूरा सच

सेल का Discount असली है या सिर्फ दिखावा? ये 3 टूल्स खोल देंगे पूरा सच

Online Shopping: BuyHatke एक ऐसा टूल है जो Amazon और Flipkart जैसे कई वेबसाइट्स की Price History देखने में मदद करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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  • खरीदारी से पहले रेटिंग, वापसी नीति और अन्य शुल्क जांचें।

Online Shopping: ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में Amazon, Flipkart और दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सालभर कोई न कोई सेल चलती रहती है. इन सेल्स में 50%, 70% या 90% तक की छूट देखकर कई लोग तुरंत खरीदारी कर लेते हैं. लेकिन क्या हर Discount असल में उतना ही बड़ा होता है जितना दिखाया जाता है? कई बार ऐसा भी होता है कि सेल शुरू होने से पहले कीमत बढ़ा दी जाती है और फिर उसी पर भारी Discount दिखा दिया जाता है.

अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कोई ऑफर सच में फायदे का है या सिर्फ मार्केटिंग का तरीका तो कुछ ऐसे ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की Price History दिखाकर उसकी सारी सच्चाई सामने ला देंगे.

Google Shopping

Google Shopping भी कीमतों की तुलना करने का शानदार ऑप्शन है. इसमें किसी प्रोडक्ट को सर्च करने पर कई ऑनलाइन स्टोर्स की कीमतें एक साथ दिखाई देती हैं. इससे आपको ये समझने में आसानी होती है कि कौन-सा दुकानदार सबसे बेहतर ऑफर दे रहा है.


सेल का Discount असली है या सिर्फ दिखावा? ये 3 टूल्स खोल देंगे पूरा सच

  • अलग-अलग वेबसाइट्स की कीमतें देख सकते हैं.
  • मौजूद ऑफर्स की कंपैरिजन कर सकते हैं.
  • बेहतर डील चुन सकते हैं.
  • बिना ज्यादा समय लगाए सही फैसला ले सकते हैं.

BuyHatke

आपको बता दें कि BuyHatke एक ऐसा टूल है जो Amazon और Flipkart जैसे कई वेबसाइट्स की Price History देखने में मदद करता है. इसका ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पर प्रोडक्ट पेज पर ही पुराने दाम दिखाई देने लगते हैं.

अलग-अलग वेबसाइट्स की कीमतों की तुलना.

पुराने प्राइस रिकॉर्ड की जानकारी.

Price Drop होने पर अलर्ट की सुविधा.

बेहतर डील मिलने पर खरीदारी का सही समय चुनने में मदद करना.

अगर एक ही प्रोडक्ट दूसरी वेबसाइट पर सस्ता मिल रहा हो तो ये टूल तुरंत उसकी जानकारी भी दे सकता है.

Keepa

जानकारी के मुताबिक, Keepa उन लोगों के लिए सबसे फेमश टूल्स में से एक है जो Amazon पर खरीदारी करते हैं. ये किसी भी प्रोडक्ट की कई महीनों या सालों की Price History ग्राफ के रूप में दिखाता है.

प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत क्या रही है.

मौजूदा कीमत पहले के मुकाबले में कितनी अलग है.

सेल के दौरान कीमत सच में कम हुई है या नहीं.

किस समय खरीदना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत पहले भी कई बार इससे कम रह चुकी है तो बेहतर होगा कि जल्दबाजी में खरीदारी न करें.

क्यों जरूरी है Discount की सच्चाई जानना


सेल का Discount असली है या सिर्फ दिखावा? ये 3 टूल्स खोल देंगे पूरा सच

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर बड़ी सेल के दौरान लाखों प्रोडक्ट्स पर भारी छूट का दावा किया जाता है. लेकिन कई मामलों में MRP या Selling Price को पहले बढ़ाया जाता है और बाद में Discount दिखाकर ग्राहकों को डिस्काउंट दिया जाता है. इसलिए प्रोडक्ट पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट है सिर्फ ये देखकर खरीददारी नहीं करनी चाहिए. अगर आपको पिछले कुछ महीनों की कीमत पता हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑफर असल में अच्छा है या नहीं.

इन बातों पर भी दें ध्यान

आपको बता दें कि कई बार कम कीमत दिखने के बावजूद खरीदारी फायदे का सौदा नहीं होता है. इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है.

प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू पढ़ें.

Seller कितना अच्छा है उसे चेक करें.

Return और Replacement Policy समझें.

बैंक ऑफर और Coupon की शर्तें पढ़ें.

डिलीवरी चार्ज और दूसरी फीस को चेक करें.

कई बार सस्ता दिखने वाला प्रोडक्ट एक्सट्रा चार्ज जुड़ने के बाद उतना किफायती नहीं रह जाता है.

ये है शॉपिंग का सही तरीका

ऑनलाइन सेल में मिलने वाला हर Discount असली हो ये जरूरी नहीं है. इसलिए खरीदारी से पहले Price History और अलग-अलग वेबसाइट्स की कीमतों की तुलना जरूर करें. Keepa, BuyHatke और Google Shopping जैसे टूल्स कुछ ही मिनटों में आपको बता सकते हैं कि सामने दिख रहा ऑफर असल में है या नहीं.

अगर आप हर बड़ी सेल में इन टूल्स का इस्तेमाल करने की आदत बना लेंगे तो न सिर्फ फर्जी Discount से बच सकते हैं बल्कि सही समय पर सही कीमत में खरीदारी करके अच्छी-खासी बचत भी कर सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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