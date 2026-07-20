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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के बीच सोनम वांगचुक ने एक संदेश जारी किया कि वह अपना अनशन जारी रखेंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के बीच सोनम वांगचुक ने एक संदेश जारी किया कि वह अपना अनशन जारी रखेंगे. वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से नया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अनशन को जारी रखने की बात कही है.

सोनम का संदेश- मैं अपना अनशन जारी रखूंगा

सोनम वांगचुक ने अपना पक्ष रखते हुए लिखा, कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा. शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे यूथ के साथ जिस तरह की बर्बरता बरती जा रही है, उसे देखते हुए मैंने अपना अनशन तबतक जारी रखने का फैसला किया है, जबतक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती.

वांगचुक- उम्मीद है सरकार शिक्षामंत्री की जवाबदेही तय करेगी

वांगुचक ने लिखे पत्र में कहा कि मुझे उनसे यहीं अस्पताल में मिलने की इजाजत है. उम्मीद है कि सरकार उससे पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी. उकसावे के बावजूद युवाओं ने जिस तरह शांति बनाए रखी है. उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं. मैं सरकार और पुलिस बल से अपील करता हूं कि वे छात्रों को आज या कल संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की इजाजत देकर इस मुद्दे को सुलझाएं. मुझे यकीन है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वैसा ही धैर्य और सहनशीलता दिखाएंगे जैसा उन्होंने आज दिखाया है.

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठी चार्ज

इधर, सीजेपी के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में देश के संसद तक पहुंच गए. इस दौरान अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और कुछ पाबंदियां भी लगाई थीं. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बैरिकेड पार करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई. लाठीचार्ज किए जाने की खबर भी सामने आई.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk NEWS CJP Protest
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