सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के बीच सोनम वांगचुक ने एक संदेश जारी किया कि वह अपना अनशन जारी रखेंगे. वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से नया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अनशन को जारी रखने की बात कही है.

सोनम का संदेश- मैं अपना अनशन जारी रखूंगा

सोनम वांगचुक ने अपना पक्ष रखते हुए लिखा, कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा. शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे यूथ के साथ जिस तरह की बर्बरता बरती जा रही है, उसे देखते हुए मैंने अपना अनशन तबतक जारी रखने का फैसला किया है, जबतक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती.

Activist Sonam Wangchuk tweets, "Seeing the brutality with which peacefully protesting Youth are being dealt with, I have decided to continue my fast untill the youth leaders are allowed to meet the Parliamentarians at the Sansad Bhawan or l am allowed to meet them here at the… pic.twitter.com/KAxqaBvZcC — ANI (@ANI) July 20, 2026

वांगचुक- उम्मीद है सरकार शिक्षामंत्री की जवाबदेही तय करेगी

वांगुचक ने लिखे पत्र में कहा कि मुझे उनसे यहीं अस्पताल में मिलने की इजाजत है. उम्मीद है कि सरकार उससे पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी. उकसावे के बावजूद युवाओं ने जिस तरह शांति बनाए रखी है. उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं. मैं सरकार और पुलिस बल से अपील करता हूं कि वे छात्रों को आज या कल संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की इजाजत देकर इस मुद्दे को सुलझाएं. मुझे यकीन है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वैसा ही धैर्य और सहनशीलता दिखाएंगे जैसा उन्होंने आज दिखाया है.

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठी चार्ज

इधर, सीजेपी के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में देश के संसद तक पहुंच गए. इस दौरान अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और कुछ पाबंदियां भी लगाई थीं. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बैरिकेड पार करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई. लाठीचार्ज किए जाने की खबर भी सामने आई.