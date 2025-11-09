मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए

रातभर फोन को चार्ज पर लगाना सबसे आम गलती है जो ज्यादातर यूजर करते हैं. कई लोग सोने से पहले फोन को चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं ताकि सुबह पूरी बैटरी मिले लेकिन ऐसा करना बैटरी के लिए बेहद नुकसानदेह है. लगातार ओवरचार्जिंग से फोन की बैटरी की क्षमता घटती जाती है और धीरे-धीरे वह गर्म होकर फूलने या खराब होने लगती है. कई मामलों में बैटरी फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए रातभर फोन चार्ज करने की आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए.