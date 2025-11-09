हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए

मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए

Smartphone Tips: स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे फोन के लिए किसी “स्लो पॉइजन” से कम नहीं होतीं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Nov 2025 12:00 AM (IST)
Smartphone Tips: स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे फोन के लिए किसी “स्लो पॉइजन” से कम नहीं होतीं.

स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे फोन के लिए किसी “स्लो पॉइजन” से कम नहीं होतीं. ये आदतें न सिर्फ फोन की परफॉर्मेंस को खराब करती हैं बल्कि उसकी उम्र भी कम कर देती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन सालों तक बढ़िया चले तो इन गलतियों को अभी छोड़ना ही बेहतर है.

1/5
रातभर फोन को चार्ज पर लगाना सबसे आम गलती है जो ज्यादातर यूजर करते हैं. कई लोग सोने से पहले फोन को चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं ताकि सुबह पूरी बैटरी मिले लेकिन ऐसा करना बैटरी के लिए बेहद नुकसानदेह है. लगातार ओवरचार्जिंग से फोन की बैटरी की क्षमता घटती जाती है और धीरे-धीरे वह गर्म होकर फूलने या खराब होने लगती है. कई मामलों में बैटरी फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए रातभर फोन चार्ज करने की आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए.
रातभर फोन को चार्ज पर लगाना सबसे आम गलती है जो ज्यादातर यूजर करते हैं. कई लोग सोने से पहले फोन को चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं ताकि सुबह पूरी बैटरी मिले लेकिन ऐसा करना बैटरी के लिए बेहद नुकसानदेह है. लगातार ओवरचार्जिंग से फोन की बैटरी की क्षमता घटती जाती है और धीरे-धीरे वह गर्म होकर फूलने या खराब होने लगती है. कई मामलों में बैटरी फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए रातभर फोन चार्ज करने की आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए.
2/5
दूसरी गलती है बैटरी को पूरी तरह खत्म होने देना. बहुत से लोग तब तक फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक बैटरी पूरी तरह खत्म न हो जाए और फिर उसे चार्ज पर लगाते हैं. यह आदत फोन की बैटरी हेल्थ को तेजी से गिराती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, फोन को 20% से कम और 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए. इस 20:80 रूल को अपनाने से आपका फोन लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करेगा और उसकी बैटरी लाइफ भी सुरक्षित रहेगी.
दूसरी गलती है बैटरी को पूरी तरह खत्म होने देना. बहुत से लोग तब तक फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक बैटरी पूरी तरह खत्म न हो जाए और फिर उसे चार्ज पर लगाते हैं. यह आदत फोन की बैटरी हेल्थ को तेजी से गिराती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, फोन को 20% से कम और 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए. इस 20:80 रूल को अपनाने से आपका फोन लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करेगा और उसकी बैटरी लाइफ भी सुरक्षित रहेगी.
3/5
तीसरी और सबसे बड़ी गलती है लोकल चार्जर या सस्ता केबल इस्तेमाल करना. जब फोन के साथ आया चार्जर खराब हो जाता है तो कई लोग सस्ता लोकल चार्जर खरीद लेते हैं. लेकिन ये चार्जर न तो फोन के साथ ठीक से कम्पैटिबल होते हैं और न ही इनमें सुरक्षा मानक पूरे होते हैं.
तीसरी और सबसे बड़ी गलती है लोकल चार्जर या सस्ता केबल इस्तेमाल करना. जब फोन के साथ आया चार्जर खराब हो जाता है तो कई लोग सस्ता लोकल चार्जर खरीद लेते हैं. लेकिन ये चार्जर न तो फोन के साथ ठीक से कम्पैटिबल होते हैं और न ही इनमें सुरक्षा मानक पूरे होते हैं.
4/5
ऐसे चार्जर से चार्ज करने पर फोन की बैटरी, मदरबोर्ड या चार्जिंग पोर्ट तक को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें.
ऐसे चार्जर से चार्ज करने पर फोन की बैटरी, मदरबोर्ड या चार्जिंग पोर्ट तक को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें.
5/5
अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक स्मूद और सुरक्षित चले, तो इन तीन बुरी आदतों को तुरंत छोड़ दीजिए. वरना धीरे-धीरे आपका फोन भी उसी स्लो पॉइजन का शिकार हो जाएगा जिससे उसकी उम्र घटती चली जाती है.
अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक स्मूद और सुरक्षित चले, तो इन तीन बुरी आदतों को तुरंत छोड़ दीजिए. वरना धीरे-धीरे आपका फोन भी उसी स्लो पॉइजन का शिकार हो जाएगा जिससे उसकी उम्र घटती चली जाती है.
Published at : 09 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Embed widget