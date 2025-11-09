एक्सप्लोरर
मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए
Smartphone Tips: स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे फोन के लिए किसी “स्लो पॉइजन” से कम नहीं होतीं.
स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे फोन के लिए किसी “स्लो पॉइजन” से कम नहीं होतीं. ये आदतें न सिर्फ फोन की परफॉर्मेंस को खराब करती हैं बल्कि उसकी उम्र भी कम कर देती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन सालों तक बढ़िया चले तो इन गलतियों को अभी छोड़ना ही बेहतर है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 09 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं? तो सावधान! हैकर्स बस एक क्लिक में उड़ाएंगे आपका डेटा, बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आपका सिम हुआ हैक? अगर फोन में दिखें ये संकेत तो समझिए आप भी हो गए Sim Swap Scam के शिकार
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
गूगल की चेतावनी! अगर आपको ये मैसेज मिलें तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना हैकर्स मिनटों में कर देंगे आपका बैंक खाली
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं? तो सावधान! हैकर्स बस एक क्लिक में उड़ाएंगे आपका डेटा, बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion