प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (गुरुवार) यानी 18 दिसंबर को मुस्लिम देश ओमान में हैं. यह उनकी तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा का आखिरी पड़ाव है. पीएम मोदी 17 दिसंबर को ओमान पहुंचे थे, जहां वह ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते करेंगे. अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिम देश ओमान में कितने हिंदू रहते हैं और वहां उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? ओमान में उनके हालात कैसे हैं?

ओमान में हिंदुओं के पास क्या अधिकार?

ओमान एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहां गैर-मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार होता है. खासकर हिंदू समुदाय यहां स्वतंत्र रूप से अपनी धार्मिक प्रथाएं निभाता है. ओमान को मिडिल ईस्ट के सबसे सहिष्णु देशों में गिना जाता है. यहां हिंदुओं के लिए पुराने मंदिर हैं और सरकार ने उन्हें पूजा की पूरी आजादी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो ओमान में हिंदू समुदाय शांतिपूर्ण जीवन जीता है और कोई बड़ा भेदभाव नहीं होता है.

हिंदुओं के साथ कैसा होता है व्यवहार?

ओमान में इस्लाम राजधर्म है, लेकिन संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है. कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक रीतियां निभा सकता है, बशर्ते सार्वजनिक व्यवस्था भंग न हो. ओमान की सरकार गैर-मुस्लिमों के लिए पूजा स्थलों की इजाजत देती है. मस्कट में दो हिंदू मंदिर हैं, जिनमें एक मंदिर तो 100 साल से ज्यादा पुराना है. इसका नाम मोतीश्वर महादेव मंदिर है, जो मध्य पूर्व के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है. अमेरिकी विदेश विभाग की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट और सीआईए वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार, ओमान में हिंदू समुदाय को पूजा की पूरी छूट है. हिंदुओं को अपनी रीतियों के अनुसार अंतिम संस्कार करने की इजाजत है. वे दीवाली, होली और ओणम जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं.

इन चीजों पर है पाबंदी

ओमान में हिंदुओं को तमाम सहूलियतें दी गई हैं, लेकिन कई पाबंदियां भी हैं. इनमें धर्म प्रचार करना या दूसरे को धर्म बदलने के लिए उकसाना शामिल हैं. पूजा सिर्फ सरकारी मान्यता वाले स्थलों या अपने घरों में हो सकती है, लेकिन ये नियम सभी धर्मों पर लागू होते हैं.

ओमान में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम?

ओमान में धार्मिक आबादी की बात करें तो नवीनतम आंकड़ों (2024-2025) के अनुसार, कुल आबादी करीब 5.3 मिलियन है. इनमें मुस्लिम सबसे ज्यादा लगभग 86 प्रतिशत हैं. मुस्लिमों में इबादी और सुन्नी मुख्य हैं. वहीं, गैर-मुस्लिम आबादी ज्यादातर प्रवासी हैं. इनमें ईसाई करीब 6.4 प्रतिशत, हिंदू 5.7 प्रतिशत और बौद्ध 0.8 प्रतिशत हैं. हिंदू आबादी करीब 2.5-3 लाख है, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं. कुछ हिंदू ओमानी नागरिक भी हैं, जिनकी संख्या करीब 1000 बताई जाती है.

कैसे हैं भारत और ओमान के रिश्ते?

पीएम मोदी की यह दूसरी ओमान यात्रा है. इससे पहले वह 2018 में ओमान आए थे. इस बार यात्रा का मकसद व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है. भारत और ओमान के बीच सालाना कारोबार करीब 10 अरब डॉलर का है. भारत ओमान से पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया आयात करता है, जबकि चाय, मसाले, अनाज और मशीनरी निर्यात करता है. वहीं, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक साल 2023 में भारत आए थे.

