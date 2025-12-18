हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद

ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद

BRICS अध्यक्षता के हस्तांतरण के दौरान प्रतीकों के जरिए गहरा संदेश दिया गया. 2024 में रूस से मिले स्टील के हथौड़े के बाद ब्राजील ने भारत को अमेजन वर्षावन की पुनर्चक्रित लकड़ी से बना हथौड़ा सौंपा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Dec 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त फैसलों और वैश्विक व्यापार पर बढ़ते दबावों के दौर में BRICS की अध्यक्षता अब भारत को सौंप दी गई है. ब्राजील से भारत को मिला यह दायित्व केवल औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में एक मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है. भारत 1 जनवरी से आधिकारिक रूप से BRICS की अध्यक्षता संभालने जा रहा है.

हथौड़े में छिपा संदेश
BRICS अध्यक्षता के हस्तांतरण के दौरान प्रतीकों के जरिए गहरा संदेश दिया गया. 2024 में रूस से मिले स्टील के हथौड़े के बाद ब्राजील ने भारत को अमेजन वर्षावन की पुनर्चक्रित लकड़ी से बना हथौड़ा सौंपा. ब्राजील के BRICS शेरपा मौरिसियो लिरियो ने कहा कि यह प्रतीक सतत विकास, साझेदारी की मजबूती और भारत की नेतृत्व क्षमता में भरोसे को दर्शाता है.

ब्रासीलिया बैठक में हुई उपलब्धियों की समीक्षा
11–12 दिसंबर को ब्रासीलिया में हुई BRICS शेरपाओं की बैठक में केवल प्रतीकात्मक मुद्दों पर नहीं, बल्कि ठोस प्रगति की समीक्षा पर भी जोर दिया गया. 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान 2025 तक हासिल उपलब्धियों का आकलन किया.

‘लोगों के जीवन पर असर ही असली कसौटी’
ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा ने कहा कि BRICS की प्रासंगिकता अब केवल कूटनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव से आंकी जाएगी. उनका कहना था कि समूह को ठोस नतीजों पर केंद्रित रहना होगा.

ब्राजील की अध्यक्षता में सततता और समावेशन पर फोकस
ब्राजील ने अपने कार्यकाल में BRICS को सतत विकास और समावेशी वृद्धि के इर्द-गिर्द केंद्रित रखा. जुलाई में रियो डी जेनेरियो में हुए शिखर सम्मेलन में तीन अहम पहलें सामने आईं-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शासन ढांचे पर सहमति, जलवायु वित्त व्यवस्था पर काम और सामाजिक कारणों से फैलने वाली बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी.

ट्रंप प्रशासन के आरोप और टैरिफ की धमकियां
ब्राजील की अध्यक्षता ऐसे समय में रही, जब ट्रंप प्रशासन ने BRICS पर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के आरोप लगाए और सदस्य देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी. भारत और ब्राजील, दोनों ही ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों के निशाने पर रहे.

2026 में भारत की अध्यक्षता, चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल
अब 2026 के लिए भारत की अध्यक्षता ऐसे वक्त में शुरू हो रही है, जब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने वैश्विक व्यापार और कूटनीति में अनिश्चितता बढ़ा दी है. भारत ने संकेत दिए हैं कि उसकी BRICS अध्यक्षता लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित होगी.

जलवायु, एआई और विकास वित्त पर भारत की प्राथमिकताएं
भारत जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैज्ञानिक सहयोग और विकास वित्त जैसे मुद्दों पर पहले से शुरू की गई पहलों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. इन क्षेत्रों में भारत की भूमिका न सिर्फ BRICS के लिए, बल्कि बदलती अमेरिकी नीतियों के बीच वैश्विक संतुलन के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है.

अमेरिका विरोधी मंच बनने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती
ट्रंप के दबाव और टैरिफ की धमकियों के बीच भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह BRICS को किसी अमेरिकी विरोधी धड़े के रूप में उभरने से रोके. भारत की कोशिश होगी कि समूह को बहुपक्षीय सहयोग, विकास और संवाद के एक सकारात्मक विकल्प के रूप में मजबूत किया जाए. आने वाला कार्यकाल भारत के लिए कूटनीतिक अग्निपरीक्षा साबित हो सकता है.

Published at : 18 Dec 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
USA Brazil Donald Trump BRICS INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड
TMMTMTTM Trailer Out: इमोशनल ड्रामा से भरपूर है कार्तिक-अनन्या की फिल्म का ट्रेलर, देखकर कई रोमांटिक फिल्मों की याद हो जाएगी ताजा
कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर हुआ रिलीज, इमोशनल ड्रामा से है भरपूर
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Gas And Acidity: पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
जनरल नॉलेज
Hindus Rights in Oman: मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget