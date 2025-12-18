करण जौहर की मच अवेटेड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है. इस अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है क्योंकि ये फिल्म करण जौहर और कार्तिक आर्यन का पहला साथ में काम है. हालांकि करण जौहर ने फिल्म का निर्देशन नहीं किया है, लेकिन इसे उनके प्रोडक्शन हाउस, धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. समीर विद्वान्स द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनन्या पांडे ने लीड रोल प्ले किया. समीर विद्वान्स ने इससे पहले कार्तिक आर्यन को हिट फिल्म 'सत्य प्रेम की कथा' में कियारा आडवाणी के साथ निर्देशित किया था.

कैसा है 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर

लगभग 200 सेकंड का यह ट्रेलर पुरानी यादों को ताज़ा करता है और कई फेमस रोमांटिक फिल्मों से इसकी तुलना करता है. अलग-अलग पलों में यह शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की 'चलते चलते', रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की 'हम तुम' और बाद में अयान मुखर्जी की 'ये जवानी है दीवानी' की याद दिलाता है.

ट्रेलर की शुरुआत कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के बीच इंटीमेट पलों से होती है. ये जोड़ी आखिरी बार 'पति पत्नी और वो' में साथ नजर आई थी. वहीं ट्रेलर के बैकग्राउंड से कार्तिक की आवाज़ माहौल बनाती है, वे कहते सुनाई देते हैं, "कुछ लोग कहते हैं, 'भविष्य के बारे में सोचो', कुछ कहते हैं पास्ट के हिसाब से चलो', मैं मानता ​हूं.. बी इन द मोमेंट यहीं... अभी, बस हम दोनों." इसके बाद हमें कार्तिक आर्यन के किरदार को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, “रेहान, लॉस एंजिल्स से आया हुआ," जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, "प्यार से लोग मुझे रे कहते हैं." कुछ ही देर बाद, वह अनन्या पांडे के किरदार से मिलवाते हैं, "मिलिए रूमी वर्धन से," जो एक बेस्टसेलिंग राइटर हैं. इसके बाद दोनों मुख्य किरदारों के बीच हंसी-मजाक और नोकझोंक का सिलसिला शुरू होता है. रूमी, रेहान से साफ तौर पर चिढ़ जाती है, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही नौका पर एक साथ बांध देती है. चलते चलते और हम तुम की तरह, ये दोनों भी एक अनप्लान्ड जर्नी पर निकल पड़ते हैं. रूमी, इस दौरान रेहान से अपने रिश्ते के डायनेमिक्स को बताते हुए कहती है, "तुम तो स्टीरियोटिपिकल एनोइंग हो."

ये जवानी है दिवानी की याद दिलाती है ट्रेलर

ट्रेलर में ह्यूमर, डांस सीक्वेंस, आपसी बॉन्डिंग के पल और एक नैचुरल रोमांस देखने को मिलता है. दूसरे भाग में, कहानी एक शादी के माहौल में मुड़ जाती है जिसमें उनके किसी करीबी की शादी होती है, जो ये जवानी है दीवानी की याद दिलाती है. कार्तिक आर्यन इस दौरान बोलते हैं: “शादी, बेटी का विदा होना, और… विदाई. एक लड़की से उम्मीद की जाती है कि वह पल भर में अपना पूरा जीवन पीछे छोड़ दे. लेकिन हमेशा लड़की ही क्यों अपना घर छोड़कर जाए?” लेकिन इस बार, नैना नहीं, बन्नी इंतज़ार कर रहा है. या यूं कहें कि रेहान...अनन्या पांडे का किरदार अपनी बात क्लियर कर देती है, “मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जहां तुम अभी हो, और कभी नहीं हो सकती.”

फिर, ट्रेलर हमें याद दिलाता है, "कभी-कभी प्यार हमेशा के लिए रहता है." रेहान हार मानने से इनकार करते हुए कहता है, "जो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बलिदान नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं है." ट्रेलर एक इमोशनल मोड़ पर इस सवाल के साथ खत्म होता है, "लेकिन आप अपने प्यार का कब तक इंतजार कर सकते हैं?"

दिल टूटने, आंसुओं और इमोशनल ड्रामा से भरपूर है ट्रेलर

दिल टूटने, आंसुओं और इमोशनल ड्रामा से भरपूर, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक ग्रैंड लव स्टोरी लग रही है. इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड, यह फिल्म के 25 दिसंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने पर पता चलेगा.फिल्म में विशाल-शेखर का म्यूजिक है और नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी इसमें अहम भूमिकाओं में हैं.