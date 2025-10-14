स्वदेशी ऐप के इन 5 जबरदस्त फीचर्स ने गूगल मैप के छुड़ा दिए छक्के, जानिए कैसे बना देश का नंबर 1 नेविगेशन App

Mappls ने भारत के लिए एक अनोखा डिजिटल एड्रेस सिस्टम बनाया है जो सरकार के DIGIPIN प्रोजेक्ट के साथ काम करता है. हर लोकेशन को एक 6-अक्षरीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड दिया जाता है जिससे किसी भी जगह को ढूंढना और शेयर करना बेहद आसान हो जाता है. इसके अलावा, ऐप में हाइपर-लोकल नेविगेशन की सुविधा भी है जो यूज़र्स को किसी बिल्डिंग या घर तक स्टेप-बाय-स्टेप दिशा बताती है यानी अब गलत मोड़ की टेंशन खत्म.