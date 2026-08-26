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WhatsApp का बड़ा सिक्योरिटी अपडेट! 2FA हुआ और एडवांस
WhatsApp ने सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है. नए अपडेट में 2FA को पहले से ज्यादा एडवांस बनाया गया है जिससे अकाउंट की सुरक्षा बढ़ेगी और हैकिंग का खतरा कम होगा.
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इस ऐप को लोग अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं जो यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं. इसी कड़ी में मेटा ने अब WhatsApp के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट पेश किया है. इस अपडेट में अब 2FA को और एडवांस बना दिया गया है जिससे अब यूजर्स को और ज्यादा सेफ्टी मिलेगी. आइए जानते हैं कि नए अपडेट में क्या-क्या जोड़ा गया है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:32 PM (IST)
Tags :WhatsApp Meta TECH NEWS HINDI
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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