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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp का बड़ा सिक्योरिटी अपडेट! 2FA हुआ और एडवांस

WhatsApp का बड़ा सिक्योरिटी अपडेट! 2FA हुआ और एडवांस

WhatsApp ने सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है. नए अपडेट में 2FA को पहले से ज्यादा एडवांस बनाया गया है जिससे अकाउंट की सुरक्षा बढ़ेगी और हैकिंग का खतरा कम होगा.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 26 Aug 2026 03:32 PM (IST)
WhatsApp ने सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है. नए अपडेट में 2FA को पहले से ज्यादा एडवांस बनाया गया है जिससे अकाउंट की सुरक्षा बढ़ेगी और हैकिंग का खतरा कम होगा.

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इस ऐप को लोग अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं जो यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं. इसी कड़ी में मेटा ने अब WhatsApp के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट पेश किया है. इस अपडेट में अब 2FA को और एडवांस बना दिया गया है जिससे अब यूजर्स को और ज्यादा सेफ्टी मिलेगी. आइए जानते हैं कि नए अपडेट में क्या-क्या जोड़ा गया है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने अपने मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर में बड़ा बदलाव किया है. अब यूजर्स को 2FA में अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड यानी अक्षरों और नंबरों से बना पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा. इससे यूजर्स की ज्यादा बेहतर प्राइवेसी मिलेगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने अपने मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर में बड़ा बदलाव किया है. अब यूजर्स को 2FA में अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड यानी अक्षरों और नंबरों से बना पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा. इससे यूजर्स की ज्यादा बेहतर प्राइवेसी मिलेगी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सऐप में एक और नया अपडेट आया है. इसमें अब अगर किसी ऐसे नंबर से WhatsApp कॉल आती है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है तो यूजर को कॉल करने वाले के बारे में एक्सट्रा जानकारी दिखाई जाएगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सऐप में एक और नया अपडेट आया है. इसमें अब अगर किसी ऐसे नंबर से WhatsApp कॉल आती है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है तो यूजर को कॉल करने वाले के बारे में एक्सट्रा जानकारी दिखाई जाएगी.
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इसके अलावा WhatsApp ने Passkey को भी पहले के मुकाबले ज्यादा आसान बना दिया है. अब यूजर्स अपने अकाउंट में एक से ज्यादा पासकी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए पेश किया गया है.
इसके अलावा WhatsApp ने Passkey को भी पहले के मुकाबले ज्यादा आसान बना दिया है. अब यूजर्स अपने अकाउंट में एक से ज्यादा पासकी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए पेश किया गया है.
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पासकी को अकाउंट में सेट करने के लिए आपको Settings में जाकर Account ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको Passkeys में जाना होगा और अपना नया पासकी सेट करना है.
पासकी को अकाउंट में सेट करने के लिए आपको Settings में जाकर Account ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको Passkeys में जाना होगा और अपना नया पासकी सेट करना है.
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इस नए अपडेट से यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि नंबर किसी दूसरे देश का है या नहीं और क्या कॉल करने वाला व्यक्ति यूजर के साथ किसी WhatsApp ग्रुप में मौजूद है. ये फीचर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिन्हें अचानक से आई कॉल को तुरंत उठाना पड़ जाता है.
इस नए अपडेट से यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि नंबर किसी दूसरे देश का है या नहीं और क्या कॉल करने वाला व्यक्ति यूजर के साथ किसी WhatsApp ग्रुप में मौजूद है. ये फीचर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिन्हें अचानक से आई कॉल को तुरंत उठाना पड़ जाता है.
Published at : 26 Aug 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
WhatsApp Meta TECH NEWS HINDI

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