WhatsApp का बड़ा सिक्योरिटी अपडेट! 2FA हुआ और एडवांस

इस नए अपडेट से यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि नंबर किसी दूसरे देश का है या नहीं और क्या कॉल करने वाला व्यक्ति यूजर के साथ किसी WhatsApp ग्रुप में मौजूद है. ये फीचर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिन्हें अचानक से आई कॉल को तुरंत उठाना पड़ जाता है.