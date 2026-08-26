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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीखेत की रखवाली के लिए कौन सा CCTV है सबसे बेस्ट? देखें पूरी लिस्ट

खेत की रखवाली के लिए कौन सा CCTV है सबसे बेस्ट? देखें पूरी लिस्ट

खेतों के लिए 4G सोलर कैमरा सुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए हर जगह बिजली या वाई-फाई कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. कैमरे में सिम लगाकर मोबाइल नेटवर्क के जरिए लाइव फुटेज और अलर्ट फोन पर देखे जा सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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 Farm Monitoring Camera: अगर खेत घर से दूर है और वहां बिजली या वाई-फाई की सुविधा नहीं है, तो सामान्य कैमरा लगाना मुश्किल हो सकता है. तार बिछाना, बिजली का कनेक्शन लेना और बार-बार बैटरी चार्ज करना किसानों के लिए काफी झंझट भरा काम हो सकता है. ऐसे में 4G सिम और सौर ऊर्जा वाला कैमरा काफी उपयोगी विकल्प हो सकता है. यह सोलर पैनल से चार्ज होता है और मोबाइल नेटवर्क के जरिए फोन पर खेत की निगरानी करने की सुविधा देता है, जिससे किसान कहीं से भी अपने खेत पर नजर रख सकते हैं. खासतौर पर उन किसानों के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है, जिनका खेत घर से काफी दूर है और वहां नियमित रूप से जाकर निगरानी करना मुश्किल होता है.

4G सोलर कैमरा है  बेहतर

खेतों के लिए 4G सोलर कैमरा सुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए हर जगह बिजली या वाई-फाई कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. कैमरे में सिम लगाकर मोबाइल नेटवर्क के जरिए लाइव फुटेज और अलर्ट सीधे फोन पर देखे जा सकते हैं. कोई भी हलचल या अनजान व्यक्ति खेत में आते ही तुरंत सुचना मिल सकती है. हालांकि, कैमरा लगाने वाली जगह पर अच्छा नेटवर्क होना जरूरी है, वरना लाइव फुटेज या अलर्ट में देरी हो सकती है. बड़े या सुनसान खेतों में यह कैमरा खासतौर पर उपयोगी हो सकता है, जहां रोज जाकर निगरानी करना संभव नहीं होता. कुछ कैमरों में मोबाइल ऐप के जरिए कैमरे की दिशा बदलने और आसपास का दृश्य देखने की सुविधा भी मिलती है.

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कैमरे में ये सुविधाएं जरूर देखें

खेत के लिए कैमरा खरीदते समय सिर्फ रिज़ॉल्यूशन पर ध्यान न दें. रात्रि दृष्टि, गतिविधि पहचान, इंसान की पहचान, कैमरे को घुमाने की सुविधा, दोतरफा बातचीत और मेमोरी कार्ड सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी जरूर देखें. रात में जानवरों या चोरो की पहचान के लिए रात्रि दृष्टि खासतौर पर जरूरी मानी जाती है. बड़े एरिया की निगरानी के लिए घूमने वाला या दो-लेंस वाला कैमरा अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह पूरे खेत को कवर कर सकता है. बाहर लगाने वाला कैमरा लेते समय मौसम से सुरक्षा वाली रेटिंग भी देखना जरूरी है, ताकि बारिश और धूप में कैमरा खराब न हो. कैमरे की रिकॉर्डिंग क्षमता और स्टोरेज का विकल्प भी पहले से जांच लेना चाहिए.

सोलर पैनल और बैटरी का रखें ध्यान

खेत में कैमरा लगाते समय सोलर पैनल और बैटरी की बैकअप क्षमता पर खास ध्यान दें. सोलर पैनल दिन में बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है, जिससे कैमरा बिजली के बिना भी लगातार चल सकता है, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी. अगर कैमरे में 4G, घूमने वाली या स्मार्ट पहचान जैसी सुविधाएं हैं, तो अच्छी क्षमता वाली बैटरी और बड़ा सोलर पैनल ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सुविधाएं ज्यादा बिजली खर्च करती हैं. कैमरा खरीदने से पहले खेत में नेटवर्क की स्थिती, कैमरे की कवरेज और लगाने की सही जगह जरूर जांच लें, ताकि बाद में दिक्कत न हो. साथ ही, सोलर पैनल ऐसी जगह लगाएं जहां दिनभर पर्याप्त धूप मिल सके. कैमरे को ऊंचाई पर लगाने से निगरानी का दायरा भी बेहतर हो सकता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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