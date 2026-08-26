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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNoise Cancellation हेडफोन बाहर की आवाज कैसे मिटाते हैं? समझें टेक्नोलॉजी

Noise Cancellation हेडफोन बाहर की आवाज कैसे मिटाते हैं? समझें टेक्नोलॉजी

Noise Cancellation हेडफोन लगाते ही बाहर का शोर कम और म्यूजिक ज्यादा साफ सुनाई देने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये छोटे से ईयरबड्स या हेडफोन ऐसा कैसे करते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Aug 2026 01:52 PM (IST)
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  • ANC लगातार, कम फ्रीक्वेंसी शोर पर प्रभावी, सभी आवाजें नहीं मिटाता.

आज के समय में ट्रैवल हो, ऑफिस हो या घर का कोई शोर-शराबे वाला माहौल हो, लोग अक्सर इन सबसे दूर रहने के लिए Noise Cancellation डिवाइस का यूज करते हैं. इसी जरूरत ने Noise Cancellation हेडफोन को काफी फेमस बना दिया है. इन हेडफोन की खासियत यह है कि ये आसपास मौजूद अनचाही आवाज को कम करने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोगों मन में यह सवाल रहता है कि आखिर छोटे से हेडफोन के अंदर ऐसा क्या होता है, जो बाहर के शोर को इतना कम कर देता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि Noise Cancellation हेडफोन बाहर की आवाज कैसे मिटाते हैं. 

Noise Cancellation हेडफोन बाहर की आवाज कैसे मिटाते हैं?

Noise Cancellation तकनीक में हेडफोन बाहर मौजूद आवाज को पहचान कर उसे कम करने की कोशिश करते हैं. इसके लिए डिवाइस में छोटे-छोटे माइक्रोफोन लगे होते हैं, जो आसपास की आवाज को सुनते हैं. इसके बाद प्रोसेसर उस आवाज का विश्लेषण करता है और उसके इनवर्टेड साउंड वेव तैयार करता है. जैसे एक जैसी दो साउंड वेव अगर अलग-अलग साइड में मिलें, तो वो एक-दूसरे को कम कर सकती हैं. इसी प्रक्रिया को Phase Cancellation या Destructive Interference कहा जाता है. 

ANC कैसे करता है बाहर के शोर को कम?

ANC यानी Active Noise Cancellation एक पावर्ड टेक्नोलॉजी है. हेडफोन में लगे माइक्रोफोन लगातार आसपास की आवाज को मॉनिटर करते हैं. जब बाहर का शोर माइक्रोफोन तक पहुंचता है, तो प्रोसेसर उसकी पहचान करता है और करीब 180 डिग्री इनवर्टेड साउंड वेव तैयार करता है. इसके बाद यह इनवर्टेड वेव हेडफोन के स्पीकर से आपके ऑडियो के साथ चलती है. जब बाहर की आवाज और यह इनवर्टेड साउंड वेव आपस में मिलती हैं, तो अनचाही आवाज  कम हो जाती है. इसी वजह से आपको म्यूजिक, पॉडकास्ट या कॉल ज्यादा साफ सुनाई देती है.

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हर आवाज को पूरी तरह खत्म नहीं करता ANC

Noise Cancellation को लेकर अक्सर यह माना जाता है कि ANC हर तरह के शोर को पूरी तरह खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह खास तौर पर लगातार और लो-फ्रीक्वेंसी आवाजों पर ज्यादा प्रभावी होता है. जैसे हवाई जहाज के इंजन की आवाज, ट्रैफिक का लगातार शोर, एयर कंडीशनर या मशीनों की आवाज को ANC अच्छी तरह कम कर सकता है. वहीं अचानक होने वाली तेज आवाज, जैसे किसी के चिल्लाने या कुत्ते के भौंकने की आवाज को रोकना ANC के लिए ज्यादा मुश्किल होता है. 

Passive Noise Cancellation क्या है?

Noise Cancellation में सिर्फ ANC ही नहीं, बल्कि Passive Noise Cancellation यानी PNC भी काम करती है. इसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक साउंड वेव की जरूरत नहीं होती है. हेडफोन का डिजाइन, ईयर कप और उसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बाहरी आवाज को कानों तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है. जहां ANC इनवर्टेड साउंड वेव बनाकर शोर को कम करता है, वहीं PNC एक तरह से कानों के चारों तरफ रुकावट बनाकर आवाज को रोकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 26 Aug 2026 01:52 PM (IST)
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Technology Noise Cancellation
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