इन 4 बड़े अपग्रेड के साथ आएगा iPad Mini! इस महीने होगा लॉन्च

Apple के छोटे और फेमश टैबलेट iPad mini को जल्द ही बड़ा अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस साल अक्टूबर के अंत तक नए iPad mini को 4 बड़े अपग्रेड के साथ मार्केट में उतार सकती है. माना जा रहा है कि इस बार सबसे बड़ा बदलाव इसका डिस्प्ले हो सकता है क्योंकि नए मॉडल में LCD की जगह OLED स्क्रीन दिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

अगर ऐसा होता है तो ये iPad mini के मौजूदा मॉडल के मुकाबले में स्क्रीन क्वालिटी के मामले में एक जरूरी छलांग साबित हो सकता है. इसके अलावा, नए स्पीकर सिस्टम, बेहतर वॉटर रेजिस्टेंस और ज्यादा दमदार प्रोसेसर जैसे अपग्रेड भी देखने को मिल सकते हैं.

A19 Pro या A20 चिप की मिल सकती है ताकत

परफॉर्मेंस के मामले में भी नया iPad mini काफी आगे जा सकता है. मौजूदा मॉडल में A17 Pro चिप दी गई है जिसने डिवाइस को Apple Intelligence जैसे फीचर्स के लिए बेहतर बनाया है. वहीं, अब नए मॉडल में Apple A19 Pro या A20 चिप इस्तेमाल कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो प्रोसेसिंग पावर और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों में सुधार देखने को मिल सकता है. इससे मल्टीटास्किंग, गेमिंग और आने वाले AI फीचर्स को भी फायदा मिल सकता है.

ये होगा सबसे बड़ा अपग्रेड

बता दें कि नए iPad mini की सबसे खास बात इसका OLED डिस्प्ले होने वाला है. फिलहाल iPad mini में LCD पैनल इस्तेमाल होता है. वहीं Apple पहले ही iPad Pro में OLED टेक्नोलॉजी पेश कर चुका है. OLED स्क्रीन में हर पिक्सल को अलग-अलग कंट्रोल किया जा सकता है.

इसका फायदा गहरे और असली ब्लैक, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा नैचुरल रंगों के रूप में मिलता है. इस डिस्प्ले के आने के बाद यूजर्स को वीडियो देखने, फोटो एडिट करने और गेमिंग के दौरान बेहतर विजुअल एक्सपीरिएंस मिल सकता है.

हालांकि, OLED पैनल की कीमत आमतौर पर LCD से ज्यादा होती है. इसलिए माना जा रहा है कि नए iPad mini की शुरुआती कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है.

नया स्पीकर सिस्टम भी मिल सकता है

नए डिस्प्ले के अलावा Apple टैबलेट के ऑडियो सिस्टम में भी बदलाव कर सकता है. पिछली रिपोर्टों में दावा किया गया था कि आने वाले iPad mini में नए टाइप का स्पीकर सिस्टम भी दिया जा सकता है.

इस अपग्रेड का असर खास तौर पर फिल्में और वेब सीरीज देखने, म्यूजिक सुनने और वीडियो कॉल करने के एक्सपीरिएंस पर पड़ सकता है. हालांकि स्पीकर से जुड़े डिटेल्ड हार्डवेयर बदलाव अभी सामने नहीं आए हैं.

पानी से होगी बेहतर सुरक्षा

नए iPad mini में बेहतर वॉटर रेजिस्टेंस मिलने की भी चर्चा है. अगर Apple इस फीचर को शामिल करता है तो डिवाइस डेली के इस्तेमाल में पानी या नमी से होने वाले नुकसान से भी बच सकता है. फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि कंपनी किस स्तर की वॉटर रेजिस्टेंस पेश करेगी. इसलिए इस फीचर की असली ताकत लॉन्च के समय ही साफ होगी.

कब होगा लॉन्च

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Apple नए iPad mini को इस साल अक्टूबर के अंत तक पेश करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की गई है. बता दें कि मौजूदा iPad mini को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था.

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