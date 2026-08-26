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Airplane Mode लगाने पर फोन में असल में क्या-क्या बंद होता है? जानें सच्चाई
अगर फोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा हो, बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो या कुछ समय के लिए कॉल और मैसेज से दूर रहना चाहते हों, तो Airplane Mode मदद कर सकता है.
स्मार्टफोन का Airplane Mode ऐसा फीचर है, जिसे लेकर कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती है. आमतौर पर इसे सिर्फ फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल करने से जोड़ा जाता है, लेकिन यह कई दूसरी स्थितियों में भी काम आ सकता है. अगर फोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा हो, बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो या कुछ समय के लिए कॉल और मैसेज से दूर रहना चाहते हों, तो Airplane Mode मदद कर सकता है. हालांकि इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी रहते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि Airplane Mode ऑन करने के बाद फोन में सच में कौन-कौन से कनेक्शन और फीचर्स बंद हो जाते हैं. साथ ही क्या इससे रेडिएशन पूरी तरह खत्म हो जाता है. तो ाईइए जानते हैं कि Airplane Mode लगाने पर फोन में असल में क्या-क्या बंद होता है.
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Published at : 26 Aug 2026 10:23 AM (IST)
Tags :Technology Airplane Mode
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