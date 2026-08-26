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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirplane Mode लगाने पर फोन में असल में क्या-क्या बंद होता है? जानें सच्चाई

Airplane Mode लगाने पर फोन में असल में क्या-क्या बंद होता है? जानें सच्चाई

अगर फोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा हो, बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो या कुछ समय के लिए कॉल और मैसेज से दूर रहना चाहते हों, तो Airplane Mode मदद कर सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 Aug 2026 10:23 AM (IST)
अगर फोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा हो, बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो या कुछ समय के लिए कॉल और मैसेज से दूर रहना चाहते हों, तो Airplane Mode मदद कर सकता है.

स्मार्टफोन का Airplane Mode ऐसा फीचर है, जिसे लेकर कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती है. आमतौर पर इसे सिर्फ फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल करने से जोड़ा जाता है, लेकिन यह कई दूसरी स्थितियों में भी काम आ सकता है. अगर फोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा हो, बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो या कुछ समय के लिए कॉल और मैसेज से दूर रहना चाहते हों, तो Airplane Mode मदद कर सकता है. हालांकि इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी रहते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि Airplane Mode ऑन करने के बाद फोन में सच में कौन-कौन से कनेक्शन और फीचर्स बंद हो जाते हैं. साथ ही क्या इससे रेडिएशन पूरी तरह खत्म हो जाता है. तो ाईइए जानते हैं कि Airplane Mode लगाने पर फोन में असल में क्या-क्या बंद होता है.

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Airplane Mode ऑन करने पर फोन के वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर्स बंद हो जाते हैं. इनमें मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग, SMS और मोबाइल डेटा शामिल हैं. फोन मोबाइल टावर से कनेक्ट नहीं रहता और सामान्य मोबाइल नेटवर्क वाली सेवाएं काम नहीं करतीं. Wi-Fi और Bluetooth भी आमतौर पर Airplane Mode ऑन करते समय बंद हो जाते हैं.
Airplane Mode ऑन करने पर फोन के वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर्स बंद हो जाते हैं. इनमें मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग, SMS और मोबाइल डेटा शामिल हैं. फोन मोबाइल टावर से कनेक्ट नहीं रहता और सामान्य मोबाइल नेटवर्क वाली सेवाएं काम नहीं करतीं. Wi-Fi और Bluetooth भी आमतौर पर Airplane Mode ऑन करते समय बंद हो जाते हैं.
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Airplane Mode का मतलब यह नहीं है कि फोन पूरी तरह ऑफ हो जाता है. जरूरत पड़ने पर Wi-Fi और Bluetooth को दोबारा चालू किया जा सकता है. ऐसे में Airplane Mode ऑन रहने के बाद भी Wi-Fi के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है. Bluetooth को भी दोबारा ऑन करके इस्तेमाल किया जा सकता है.
Airplane Mode का मतलब यह नहीं है कि फोन पूरी तरह ऑफ हो जाता है. जरूरत पड़ने पर Wi-Fi और Bluetooth को दोबारा चालू किया जा सकता है. ऐसे में Airplane Mode ऑन रहने के बाद भी Wi-Fi के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है. Bluetooth को भी दोबारा ऑन करके इस्तेमाल किया जा सकता है.
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कई बार फोन में नेटवर्क कमजोर हो जाता है या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाता है. ऐसी स्थिति में कुछ सेकेंड के लिए Airplane Mode ऑन करके फिर बंद करने से फोन दोबारा नेटवर्क कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है. इससे नेटवर्क कनेक्शन रीसेट होने में मदद मिल सकती है.
कई बार फोन में नेटवर्क कमजोर हो जाता है या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाता है. ऐसी स्थिति में कुछ सेकेंड के लिए Airplane Mode ऑन करके फिर बंद करने से फोन दोबारा नेटवर्क कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है. इससे नेटवर्क कनेक्शन रीसेट होने में मदद मिल सकती है.
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फोन चार्ज करते समय Airplane Mode ऑन करने से मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाता है और बैकग्राउंड में नेटवर्क इस्तेमाल करने वाली एक्टिविटी कम हो सकती हैं. इससे फोन की बैटरी कम खर्च होती है और चार्जिंग के दौरान एनर्जी की खपत घट सकती है.
फोन चार्ज करते समय Airplane Mode ऑन करने से मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाता है और बैकग्राउंड में नेटवर्क इस्तेमाल करने वाली एक्टिविटी कम हो सकती हैं. इससे फोन की बैटरी कम खर्च होती है और चार्जिंग के दौरान एनर्जी की खपत घट सकती है.
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अगर नेटवर्क से जुड़ी कुछ एक्टिविटी या ऐप्स के टास्क के कारण फोन में लैग या हैंग जैसी समस्या आ रही है, तो Airplane Mode कुछ समय के लिए नेटवर्क कनेक्शन काट देता है. इससे बैकग्राउंड में चल रहे नेटवर्क आधारित टास्क रुक सकते हैं और कुछ मामलों में फोन की समस्या कम हो सकती है.
अगर नेटवर्क से जुड़ी कुछ एक्टिविटी या ऐप्स के टास्क के कारण फोन में लैग या हैंग जैसी समस्या आ रही है, तो Airplane Mode कुछ समय के लिए नेटवर्क कनेक्शन काट देता है. इससे बैकग्राउंड में चल रहे नेटवर्क आधारित टास्क रुक सकते हैं और कुछ मामलों में फोन की समस्या कम हो सकती है.
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Airplane Mode ऑन करने पर फोन मोबाइल टावर या दूसरे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करता है, इससे फोन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल काफी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर Airplane Mode के बाद Wi-Fi या Bluetooth दोबारा चालू कर दिया जाए, तो फोन फिर वायरलेस सिग्नल भेजेगा, इसलिए रेडिएशन पूरी तरह खत्म होने की बात हर स्थिति में सही नहीं है. वहीं Airplane Mode के दौरान नेटवर्क कनेक्शन बंद रहने से बैटरी की खपत भी कम हो सकती है.
Airplane Mode ऑन करने पर फोन मोबाइल टावर या दूसरे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करता है, इससे फोन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल काफी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर Airplane Mode के बाद Wi-Fi या Bluetooth दोबारा चालू कर दिया जाए, तो फोन फिर वायरलेस सिग्नल भेजेगा, इसलिए रेडिएशन पूरी तरह खत्म होने की बात हर स्थिति में सही नहीं है. वहीं Airplane Mode के दौरान नेटवर्क कनेक्शन बंद रहने से बैटरी की खपत भी कम हो सकती है.
Published at : 26 Aug 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Technology Airplane Mode

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