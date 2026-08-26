Airplane Mode लगाने पर फोन में असल में क्या-क्या बंद होता है? जानें सच्चाई

Airplane Mode ऑन करने पर फोन मोबाइल टावर या दूसरे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करता है, इससे फोन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल काफी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर Airplane Mode के बाद Wi-Fi या Bluetooth दोबारा चालू कर दिया जाए, तो फोन फिर वायरलेस सिग्नल भेजेगा, इसलिए रेडिएशन पूरी तरह खत्म होने की बात हर स्थिति में सही नहीं है. वहीं Airplane Mode के दौरान नेटवर्क कनेक्शन बंद रहने से बैटरी की खपत भी कम हो सकती है.