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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का नया फोन, जानें कीमत

8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का नया फोन, जानें कीमत

Realme ने 8000mAh की दमदार बैटरी वाला नया स्मार्टफोन P4s लॉन्च कर दिया है. फोन में बड़ी बैटरी के साथ शानदार फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और कीमत.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 02:38 PM (IST)
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स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने आज देश में अपना एक नया फोन Realme P4s 5G लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी के मिड-रेंज P4 लाइनअप का आठवां मॉडल है. इसके अलावा इस स्मार्टफोन में कंपनी ने एक बहुत बड़ी 8000mAh की बैटरी उपलब्ध कराई है जो यूजर्स को लंबा बैकअप देने में सक्षम होगा. इसके साथ ही इसमें कई सारे फीचर्स मौजूद हैं जो लोगों को पसंद आ सकते हैं. आइए जानते हैं इस फोन के बारे में सब कुछ.

Realme P4s 5G के फीचर्स

इस नए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra ऑक्टा-कोर चिपसेट प्रोसेसर दिया हुआ है जो यूजर्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम है.

इसके अलावा इसमें 12GB RAM के साथ 256GB तक स्टोरेज दिया हुआ है. इतना ही नहीं फोन को ठंड़ा रखने के लिए डिवाइस में AirFlow Vapour Chamber कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है.

Realme P4s 5G में कंपनी ने 6.78 इंच का 1.5K Samsung M14 AMOLED डिस्प्ले उपलब्ध कराया है जो 1,272 x 2,772 पिक्सल का रेजॉल्यूशन देता है. ये डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा पानी और धूल से सेफ्टी के लिए स्मार्टफोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी मिली है.

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बैटरी

बैटरी के लिए Realme P4s 5G में 8000mAh की तगड़ी बैटरी मौजूद है जो 80W के वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा ये फोन Realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा जो Android 16 पर बेस्ड है.

कैमरा सेटअप

अब इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें कंपनी ने 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 8 मेगगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी उपलब्ध कराया है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

कितनी है कीमत

अब इसकी कीमत पर नजर डालें तो कंपनी ने 8+128GB वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये रखी है. वहीं, इसके 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है. इसके अलावा इसके 12+256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है. बता दें कि इस फोन की बिक्री 3 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है और इसकी सेल दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट पर शुरू होगी.

Nothing Phone (2) को मिलेगी टक्कर

Realme P4s 5G को मार्केट में आज लॉन्च किया गया है. ऐसे में इस फोन की टक्कर नथिंग फोन (2) से होगी. नथिंग के इस फोन में यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. इसमें कंपनी ने 4700mAh की बैटरी दी है. इसके अलावा इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, स्नैपड्रैगन 8+ जेनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिल जाता है. फिलहाल इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है जो Flipkart पर उपलब्ध है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
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