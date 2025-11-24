लैपटॉप में Virus का बड़ा खतरा! ये 4 छुपे संकेत दिखते ही समझ लीजिए शुरू हो चुका है अटैक, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है आपका सिस्टम बिना किसी तकनीकी समस्या के अचानक क्रैश होने लग जाए. वायरस और मैलवेयर सिस्टम फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं जिससे लैपटॉप बार-बार फ्रीज होने लगता है और ऐप्स भी खुलने से इनकार करने लगते हैं. यह अक्सर उस शुरुआती चरण का संकेत होता है जब वायरस सिस्टम पर पूरी तरह कब्ज़ा जमाने की कोशिश में होता है.