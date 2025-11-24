एक्सप्लोरर
लैपटॉप में Virus का बड़ा खतरा! ये 4 छुपे संकेत दिखते ही समझ लीजिए शुरू हो चुका है अटैक, बचने के लिए तुरंत करें ये काम
Laptop Tips: लैपटॉप इस्तेमाल करते समय उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है खासकर तब जब आपका सिस्टम लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहता हो या आप अक्सर पेन ड्राइव जैसे USB डिवाइस लगाते हों.
लैपटॉप इस्तेमाल करते समय उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है खासकर तब जब आपका सिस्टम लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहता हो या आप अक्सर पेन ड्राइव जैसे USB डिवाइस लगाते हों. ऐसे कनेक्शन वायरस के घुसपैठ करने के सबसे बड़े रास्ते माने जाते हैं. अगर आपको शक है कि आपके लैपटॉप में वायरस आ चुका है तो कुछ संकेत समय रहते आपको सचेत कर सकते हैं. साथ ही यह भी समझना ज़रूरी है कि संक्रमण की पुष्टि होने पर आपको क्या करना चाहिए.
Published at : 24 Nov 2025 02:32 PM (IST)
