एमएस धोनी आईपीएल 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे. वैसे तो उनके संन्यास पर पिछले 3-4 सालों से ऐसी ही चर्चा होती आ रही है, लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने पुष्टि की है. धोनी पहले संस्करण से सीएसके का हिस्सा हैं, बीच में 2 सीजन (2016 और 2017) वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेले और फिर इसी टीम में लौट आए.

आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने युवा खिलाड़ियों खिलाड़ियों पर ज्यादा तवज्जो दी. सीएसके ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए 28.4 करोड़ रुपये खर्च किए. उन्होंने कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ और प्रशांत वीर को भी 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा. दोनों का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कहा कि इस सीजन के बाद धोनी की योजनाओं के बारे में अब ज़्यादा शक नहीं होना चाहिए.

धोनी के संन्यास को लेकर क्या बोले उथप्पा

इनसाइडस्पोर्ट के अनुसार रॉबिन उथप्पा ने जियोहॉटस्टार पर आईपीएल ऑक्शन के कवरेज के दौरान कहा, "मुझे लगता है कि सब कुछ साफ है. यह साफ तौर पर एमएस धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है. अब इस बारे में कोई अंदाजा या अटकलें नहीं हैं कि वह एक और साल खेलेंगे या नहीं. अगले साल खेलकर वह संन्यास ले लेंगे."

आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के अप्रोच को देखकर रॉबिन उथप्पा को लगता है कि धोनी का ये आखिरी सीजन होगा. कभी अनुभव को सपोर्ट करने वाली सीएसके ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला है, टीम ने युवा खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसाया. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं. इनके आलावा टीम में शामिल नूर अहमद (20), डेवाल्ड ब्रेविस (22) अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं. उथप्पा मानते हैं कि ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसे पहले से ही शुरू किया जा चुका था.

उथप्पा ने कहा, "मुझे लगता है कि जब आप युवाओं में किए गए इन्वेस्टमेंट और पिछले साल से उन्होंने जिस तरह की टीमें चुनी हैं, उसे देखते हैं, तो सभी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं. वे टैलेंट को डेवलप करने, टैलेंट को खोजने और उस टैलेंट को फ्रेंचाइजी के अंदर रखने पर फोकस कर रहे हैं.”

उथप्पा ने आगे कहा, "हम सब जानते हैं कि अगर वह नहीं खेल रहे होंगे, तो टीम के मेंटर होंगे. मुझे लगता है कि इस साल वह मेंटर-कम-प्लेयर के तौर पर काम करेंगे."