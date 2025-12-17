लहंगा चुनरी पहन गरबा करने लगी डॉगी, डांडिया वाले मूव्स देख आप भी हो जाएंगे फैन

सोशल मीडिया आजकल ऐसे-ऐसे मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो से भरा पड़ा है, जो लोगों का दिन बना देते हैं. कभी बच्चे अपनी मासूम हरकतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं, तो कभी जानवर अपनी प्यारी अदाओं से सबका ध्यान खींच लेते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्यूट सी डॉगी गरबा करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों को हंसा दिया, बल्कि त्योहारों का माहौल भी और खास बना दिया है.

लहंगा-चुनरी पहन गरबा करती दिखी डॉगी

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक प्यारी सी शिहत्जू नस्ल की डॉगी दिखाई दे रही है, जिसका नाम जेरी (Jerry) है. जेरी को रंग-बिरंगे लहंगे और चुनरी में सजाया गया है. पारंपरिक गुजराती ड्रेस में सजी यह डॉगी गरबा स्टेडियम में बेहद ही प्यारे अंदाज में गरबा करती नजर आती है. उसके डांडिया वाले मूव्स इतने शानदार हैं कि देखने वाला हर कोई मुस्कुरा उठता है.

जेरी जिस तरह से ताल पर अपने पैर हिलाती है और गोल-गोल घूमती है, वह किसी प्रोफेशनल गरबा डांसर से कम नहीं लगती है. उसकी मासूमियत और एनर्जी ने लोगों का दिल जीत लिया है.

वीडियो देखकर आप भी हो जाएंगे फैन

यह वीडियो Instagram पर @jerry.the.shihtzu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया.लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. डॉगी के क्यूट एक्सप्रेशंस और उसके गरबा मूव्स लोगों को इतने पसंद आए कि हर कोई उसका फैन बन गया. वीडियो में जेरी का कॉन्फिडेंस और खुशी साफ नजर आती है, जिससे लगता है कि उसे भी गरबा करने में पूरा मजा आ रहा है.

लोगों ने किए मजेदार और प्यारे कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की लाइन लग गई. कई यूजर्स ने लिखा, इतनी क्यूट गरबा डांसर पहले कभी नहीं देखी. तो किसी ने लिखा जेरी को हमारे गरबा ग्रुप में जरूर शामिल होना चाहिए. एक यूजर ने कहा इस डॉगी ने तो पूरा शो ही लूट लिया. कुछ लोगों ने मजाक में यह भी कहा कि अब गरबा में इंसानों के साथ-साथ डॉगीज भी धमाल मचाने लगी हैं.

