Early Signs Of Liver Damage: सुबह की शुरुआत पूरे दिन की दिशा तय करती है. ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब होता है जल्दी-जल्दी चाय पीना, नाश्ता छोड़ देना या बिस्तर से उठते ही तनाव में डूब जाना. लेकिन अगर आपकी ये आम-सी लगने वाली आदतें शरीर के एक बेहद जरूरी, मगर अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले अंग लिवर को नुकसान पहुंचा रही हों, तो? हां, वही लिवर. जो चुपचाप शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, फैट और शुगर को प्रोसेस करता है, दवाइयों और शराब को तोड़ता है और शरीर को सही तरीके से चलाए रखता है. दिल या दिमाग की तरह लिवर तुरंत शिकायत नहीं करता. जब तक वह थका हुआ, सुस्त या सूजा हुआ महसूस होता है, तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है

एक्सपर्ट के अनुसार, आपकी सुबह की दिनचर्या कैसे चुपचाप लिवर को कमजोर कर सकती है और बिना बड़ी लाइफस्टाइल बदले आप इसे कैसे सुधार सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे.

नाश्ता छोड़ देना

इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल ट्रेंड में है और कई लोगों को लगता है कि नाश्ता न करना अनुशासन की निशानी है. लेकिन रातभर के फास्ट के बाद लिवर को काम शुरू करने के लिए ऊर्जा चाहिए. लंबे समय तक कुछ न खाने से तनाव हार्मोन बढ़ सकते हैं, जो लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. नाश्ता न करने पर लिवर को ब्लड शुगर संतुलित रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर यह रोज होता है, तो लिवर लगातार “इमरजेंसी मोड” में काम करने लगता है. अगर सुबह भूख नहीं लगती, तो कुछ हल्का लें, उबला अंडा, भीगे बादाम या गुनगुना नींबू पानी जिसमें थोड़े चिया सीड्स हों.

ज्यादा मीठा नाश्ता

शुगर से भरा सीरियल, जैम-टोस्ट, मफिन या हेल्दी ग्रेनोला बार ये सब लिवर के लिए बोझ बन सकते हैं. ज्यादा शुगर, खासकर फ्रक्टोज, लिवर में फैट जमा कर सकती है, जिससे फैटी लिवर की समस्या बढ़ती है. इसकी जगह ओट्स, अंडे और सब्जियां, ग्रीक योगर्ट या मूंग चिल्ला जैसे कम शुगर और ज्यादा फाइबर वाले विकल्प चुनें.

खाली पेट दवाइयां या सप्लीमेंट लेना

कई लोग सुबह उठते ही मल्टीविटामिन, पेनकिलर या हर्बल सप्लीमेंट ले लेते हैं. समय और जरूरत के बिना ली गई चीजें लिवर के डिटॉक्स सिस्टम पर बोझ डाल सकती हैं.

इसके लिए लेबल पढ़ें, जरूरत के मुताबिक ही सप्लीमेंट लें और अधिकतर चीजें खाने के साथ लें.

बिल्कुल भी मूवमेंट न करना

सुबह उठकर लंबे समय तक फोन स्क्रॉल करना लिवर और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए नुकसानदायक है. हल्की-फुल्की एक्टिविटी से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और लिवर को सपोर्ट मिलता है. इसके लिए 10 मिनट स्ट्रेचिंग, थोड़ी वॉक या हल्का योग काफी है.

डिटॉक्स ड्रिंक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल

नींबू, सिरका, हल्दी, लहसुन सब कुछ मिलाकर बनाया गया तेज डिटॉक्स ड्रिंक फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर सकता है. इसकी जगह सादा गुनगुना नींबू पानी काफी है. लिवर को एक्सपेरिमेंट नहीं, नियमित देखभाल चाहिए.

नींद और बॉडी क्लॉक को नजरअंदाज करना

देर रात जागना, भारी खाना या स्क्रीन पर समय बिताना लिवर की रिकवरी को प्रभावित करता है. खराब नींद से शुगर और तनाव हार्मोन बढ़ते हैं. इसके लिए 10:30 से 11 बजे तक सोने की कोशिश करें और देर रात खाने से बचें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

