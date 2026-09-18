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51 रुपये में पूरे महीने Unlimited 5G, जानें कैसे मिलेगा फायदा?
Jio यूजर्स के लिए 51 रुपये का एक ऐसा Prepaid Add-On Plan है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं. इसे True Unlimited Upgrade के तौर पर पेश किया गया है. जानिए इसकी पूरी Eligibility और फायदे
आजकल मोबाइल रिचार्ज चुनते समय 5G यूजर्स Unlimited Data वाला प्लान ज्यादा बेस्ट मानते हैं. इसी वजह से Jio के कुछ ऐसे Recharge Options भी हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, लेकिन खास जरूरत वाले यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं. ऐसा ही एक 51 रुपये का Prepaid Add-On Plan है, जिसे True Unlimited Upgrade के तौर पर पेश किया गया है. इसमें मौजूदा Recharge को बदले बिना Unlimited 5G Data का फायदा लिया जा सकता है. इसके साथ 3GB 4G Data भी मिलता है. हालांकि, यह Add-On हर Jio यूजर के लिए उपलब्ध नहीं है. तो आइए जानते हैं कि इस 51 रुपये वाले प्लान का फायदा कैसे मिलेगा.
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Published at : 18 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :Jio Recharge Plans TECH NEWS HINDI
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