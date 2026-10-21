How To Protect Stored Wheat From Insects: गेहूं में कीड़े लगना घर में रखे अनाज को लेकर सबसे आम परेशानियों में से एक है. खासकर जब गेहूं को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है, तो नमी और सही तरीके से स्टोरेज न होने के कारण इसमें छोटे कीड़े पड़ सकते हैं. कई बार शुरुआत में इनका पता भी नहीं चलता और जब तक नजर जाती है, तब तक काफी गेहूं खराब हो चुका होता है. हालांकि, गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं. इन तरीकों में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मदद ली जाती है, जिससे अनाज को नमी और कीड़ों से बचाने में मदद मिल सकती है.

गेहूं में कीड़े लग गए हैं? ऐसे रखें सुरक्षित

गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उसे नमी से बचाना जरूरी है. बारिश या उमस वाले मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिसका असर घर में रखे अनाज पर भी पड़ सकता है. अगर गेहूं को ऐसे कंटेनर में रखा गया है जिसमें थोड़ी भी नमी मौजूद है, तो कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए गेहूं रखने से पहले कंटेनर को अच्छी तरह साफ करके पूरी तरह सुखा लेना चाहिए.





नीम की सूखी पत्तियां करें इस्तेमाल

गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीम की तेज गंध कई तरह के कीड़ों को अनाज से दूर रखने में मदद करती है. इसके लिए गेहूं के कंटेनर में कुछ सूखी नीम की पत्तियां रख दें. पत्तियां पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, क्योंकि गीली पत्तियां अनाज में नमी बढ़ा सकती हैं. कुछ समय बाद पुरानी पत्तियों को निकालकर नई सूखी पत्तियां रखी जा सकती हैं.

सूखी लाल मिर्च भी आएगी काम

रसोई में मौजूद सूखी लाल मिर्च भी अनाज को कीड़ों से बचाने में मदद कर सकती है. इसकी तेज गंध छोटे कीड़ों को दूर रखने में उपयोगी मानी जाती है. गेहूं के कंटेनर में कुछ साबुत सूखी लाल मिर्च रख सकते हैं. ध्यान रखें कि मिर्च पूरी तरह सूखी हो और टूटी हुई न हो. इससे गेहूं के साथ मिर्च के टुकड़े मिलने का खतरा भी कम रहेगा.

नमी से बचाने के लिए नमक का तरीका

गेहूं में कीड़े लगने की एक बड़ी वजह नमी भी हो सकती है. ऐसे में नमक का इस्तेमाल नमी को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है. कुछ चम्मच नमक को एक साफ और सूखे मलमल के कपड़े में बांधकर गेहूं के कंटेनर में रखा जा सकता है. नमक अनाज के आसपास मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करने में मदद करता है. हालांकि, नमक को सीधे गेहूं में मिलाने के बजाय कपड़े की पोटली में रखना बेहतर है, ताकि वह अनाज के संपर्क में न आए.

कंटेनर को हमेशा सूखा रखें

गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए कंटेनर का सही होना भी जरूरी है. जिस डिब्बे में गेहूं रखा जा रहा है, उसमें पहले से नमी या पुराने अनाज के अवशेष नहीं होने चाहिए. कंटेनर को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं और उसके बाद ही गेहूं भरें. गेहूं को बार-बार ऐसे डिब्बे में रखने से बचें जिसमें नमी जमा होती हो. साथ ही कंटेनर को बंद करके ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप और ज्यादा गर्मी न हो.





गेहूं को समय-समय पर करते रहें चेक

गेहूं को लंबे समय तक एक जगह रखकर भूल जाना भी सही नहीं है. कुछ समय के अंतराल पर अनाज को चेक करते रहें. अगर गेहूं में छोटे कीड़े, जाले, असामान्य गंध या नमी दिखाई दे रही है, तो उसे अलग करके जांचना चाहिए. शुरुआत में समस्या का पता चल जाए तो बाकी अनाज को प्रभावित होने से बचाने में मदद मिल सकती है.

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स्टोरेज में सफाई का रखें ध्यान

जिस जगह पर गेहूं और दूसरे अनाज रखे जाते हैं, वहां भी सफाई जरूरी है. नमी, गंदगी और पुराने अनाज के दाने कीड़ों को आकर्षित कर सकते हैं. इसलिए स्टोरेज वाली जगह को समय-समय पर साफ करते रहें. गेहूं के साथ दूसरे अनाज या आटे को भी बिना जांचे एक ही जगह रखने से बचें.

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