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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWi-Fi से कनेक्ट नहीं हो रहा Windows लैपटॉप? इन सेटिंग्स पर दें ध्यान

Wi-Fi से कनेक्ट नहीं हो रहा Windows लैपटॉप? इन सेटिंग्स पर दें ध्यान

Windows लैपटॉप में Wi-Fi कनेक्ट नहीं हो रहा या इंटरनेट बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसकी कई वजह हो सकती है. जानें Wi-Fi की समस्या दूर करने के आसान तरीके और जरूरी सेटिंग्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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  • ड्राइवर और विंडोज अपडेट करें, नेटवर्क रीसेट आजमाएं.

लैपटॉप पर काम करते हुए अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, तो छोटी-सी परेशानी भी काफी समय खराब कर सकती है. कभी Windows लैपटॉप Wi-Fi से कनेक्ट नहीं होता, तो कभी कनेक्शन दिखने के बाद भी वेबसाइट नहीं खुलती है. कुछ मामलों में Wi-Fi का ऑप्शन ही गायब हो जाता है या बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने लगता है. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग राउटर या लैपटॉप में खराबी मान लेते हैं, जबकि इसकी वजह गलत सेटिंग, पुराना नेटवर्क ड्राइवर या कमजोर सिग्नल भी हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि Wi-Fi से Windows लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा तो किन सेटिंग्स पर ध्यान दें. 

सबसे पहले Wi-Fi और Airplane Mode चेक करें

लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले टास्कबार में नेटवर्क आइकन पर क्लिक करें. यहां देखें कि Wi-Fi चालू है या नहीं और आपके नेटवर्क के नीचे Connected लिखा दिखाई दे रहा है या नहीं, इसके अलावा Settings में जाकर Airplane Mode को भी चेक करें. अगर यह चालू है, तो इसे बंद कर दें. कुछ लैपटॉप में वायरलेस कनेक्शन के लिए अलग स्विच या कीबोर्ड बटन भी दिया जाता है. 

Wi-Fi नेटवर्क को दोबारा कनेक्ट करें

कई बार Windows में सेव नेटवर्क की जानकारी के कारण कनेक्शन में परेशानी आ सकती है. इसके लिए Settings में Network & Internet के अंदर Wi-Fi और Manage known networks पर जाएं. अपने नेटवर्क को चुनकर Forget करें. इसके बाद दोबारा Wi-Fi से कनेक्ट करें और पासवर्ड डालें. ध्यान रखें कि नेटवर्क हटाने से पहले आपको उसका सही पासवर्ड पता होना चाहिए. 

राउटर और लैपटॉप को करें रीस्टार्ट

अगर समस्या बनी हुई है, तो लैपटॉप के साथ मॉडेम और राउटर को भी रीस्टार्ट करके देखें. राउटर की बिजली हटाकर करीब 30 सेकंड इंतजार करें और फिर उसे चालू करें. इंटरनेट कनेक्शन दोबारा शुरू होने के बाद लैपटॉप को कनेक्ट करें. अगर घर के दूसरे डिवाइस में भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो समस्या राउटर, मॉडेम या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ हो सकती है. 

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नेटवर्क ड्राइवर और Windows अपडेट करें

पुराना या खराब नेटवर्क ड्राइवर भी Wi-Fi कनेक्शन में रुकावट डाल सकता है. इसके लिए Device Manager खोलें और Network adapters में जाकर अपने वायरलेस एडाप्टर को चेक करें. जरूरत पड़ने पर ड्राइवर अपडेट करें. अगर समस्या अपडेट के बाद शुरू हुई है, तो इस बात पर भी ध्यान दें. साथ ही Settings में Windows Update खोलकर उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें. 

इंटरनेट फिर भी नहीं चल रहा तो क्या करें?

अगर Wi-Fi कनेक्ट होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो दूसरे फोन या लैपटॉप पर उसी नेटवर्क को चलाकर देखें. इसके अलावा 2.4 GHz और 5 GHz वाले नेटवर्क में से दूसरे ऑप्शन से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. साथ ही Windows में Network Reset का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इससे नेटवर्क एडाप्टर और उनकी सेटिंग्स रीसेट हो जाती हैं. 

यह भी पढ़ें - Apple के फोल्डेबल iPhone की बैटरी कितनी बड़ी? कैपेसिटी का खुलासा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 20 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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