बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में हथियारों की सप्लाई करने वाले मॉड्यूल का खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है. इनमें हरियाणा के सोनीपत निवासी कुनाल और सुमित के अलावा उत्तर प्रदेश की राधा और बबीता शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, कुणाल और सुमित को हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा गया, जबकि राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया.

आरोपी कुणाल लाया था अमृतसर से हथियार

जांच में सामने आया कि कुणाल को हरसाना गांव के उसके एक दोस्त ने अनिल पंडित से मिलवाया था. इसके बाद कुणाल की अनिल पंडित से एक एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए बातचीत होने लगी. पुलिस के मुताबिक, कुणाल हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था. आरोप है कि अनिल पंडित के निर्देश पर कुणाल अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस लेकर आया था. इस दौरान सुमित भी उसके साथ था.





पुलिस के मुताबिक, 15 अक्टूबर को कुणाल राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. पिस्तौल राधा के बैग में रखी गई थी. 17 अक्टूबर को दोनों महिलाएं मुंबई के दादर पहुंचीं, जहां होटल में ठहरने के बाद एक नाबालिग लड़के ने बैग ले लिया.





18 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना हुई. इसके बाद कथित तौर पर अनिल पंडित ने कुणाल से मुंबई में फंसे शूटरों के भागने की व्यवस्था करने को कहा. उसी दिन राधा और बबीता दादर से हरिद्वार एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गईं.





आरोपियों की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर

20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया. इसके बाद मुंबई पुलिस की सीआईडी टीम ने अदालत में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ और औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति मांगी. अदालत ने अनुमति देने के साथ तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मंजूर कर दी.

फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।