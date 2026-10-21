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राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'

राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. अमित शाह ने दिल्ली में परेड में हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 09:00 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस कर्मियों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर अपराधों से लड़ने, आपातकालीन स्थितियों में मदद करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक, उनका योगदान अमूल्य है. हम उन बहादुर पुलिस कर्मियों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उनका साहस, अटूट समर्पण और सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगा.

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है....

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Oct 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
National Police PM Modi Breaking News Abp News AMIT SHAH
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