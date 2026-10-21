'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जामेई ने प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को दिए गए 6 दिन के बेदखली नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कार्रवाई को मस्जिद तोड़ने की सोची-समझी साजिश करार दिया है.

उन्होंने दावा किया कि ये मस्जिद दिल्ली के गैजेट नोटिफिकेशन में दर्ज है फिर भी इसे तोड़ने की बीजेपी सरकार साजिश कर रही है. इसे देश में गुंडाराज करार दिया. उन्होंने कहा कि इस बार इस मस्जिद को गिरने नहीं दिया जाएगा सेव मस्जिद सेव दिल्ली के मिशन के तहत मिलकर लड़ेंगे.

दिल्ली की एक और मस्जिद को तोड़ने की साजिश. रेस कोर्स रोड पर मौजूद मस्जिद 1977 के गैजेट नोटिफिकेशन में दर्ज है.125 साल पुरानी मस्जिद पर भाजपा सरकार की बुरी नजर. एक अधिकारी आता है और धमकी देकर चला जाता है की मस्जिद एक हफ्ते में तोड़ देंगे.गुंडाराज चल रहा है क्या? सहारनपुर पार्ट 3? https://t.co/nuMIOLlinm — Dr. Shoaib Jamai (@shoaibJamei) October 19, 2026

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शोएब जामेई ने क्या कहा?

एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, "दिल्ली की एक और मस्जिद को तोड़ने की साजिश. रेस कोर्स रोड पर मौजूद मस्जिद 1977 के गैजेट नोटिफिकेशन में दर्ज है.125 साल पुरानी मस्जिद पर भाजपा सरकार की बुरी नजर. एक अधिकारी आता है और धमकी देकर चला जाता है की मस्जिद एक हफ्ते में तोड़ देंगे.गुंडाराज चल रहा है क्या? सहारनपुर पार्ट 3?'

पोस्ट के साथ शेयर किए गए वीडियो में शोएब जामेई ने कहा, "रेस कोर्स रोड पर ये जो मस्जिद है हमने उसके दस्तावेज को निकलवाया तो पाया कि ये मस्जिद 1977 में दिल्ली के गैजेट नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर 18 में दर्ज है. इसका सारा काम वक्फ बोर्ड के जरिए हुआ है. इसका सारा काम कानून के दायरे में हुआ है फिर भी अचानक इसके खिलाफ नोटिस जारी करना कई सवाल खड़े करता है."

उन्होंने आगे कहा, "जो चीज गैजेट नोटिफिकेशन में दर्ज है और 125-150साल पुरानी है, लेकिन कोई अधिकारी आता है और धमकी देता है कि उसे हम तोड़ देंगे? ये क्या देश में गुंडाराज चल रहा है? कोई भी अधिकारी अचानक आता है और हफ्ते भर में मस्जिद को ढहाने की खुली धमकी देकर चला जाता है.

AAP को घेरा

शोएब ने कहा कि वो 'सेव मस्जिद सेव दिल्ली' के मिशन के तहत काम करेंगे. उन्होंने बताया कि अभी आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि इस मस्जिद को बचाने के लिए वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर है और जब आप इसके चेयरमैन थे तब क्यों नहीं इसे मामले को सुलझाया? वक्फ बोर्ड के सदस्य खुद भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं. हर तरफ से मुसलमान कौम का नुकसान है. जो लोग हमदर्द होने का दावा कर रहे वो खुद इसके चेयरमैन हे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कानूनी पेंच क्यों नहीं और मजबूत किए.

308 धार्मिक ढांचे हैं जो मुस्लिम धर्म से नहीं जुड़े

शोएब ने सवाल करते हुए कहा, "दिल्ली में क्या केवल मुसलमानों के मस्जिद ही नजर आ रहे हैं? क्या अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है? 308 धार्मिक ढांचे हैं जो मुस्लिम धर्म से नहीं जुड़े, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते लेकिन ये पक्षपात है. तो दिल्ली के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे साथ इस मिशन में जुड़े और इस मस्जिद को बचाएं और इस बार शालीमार पार्ट 3 नहीं बनने देंगे."

मामला क्या है?

बता दें कि दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में सरकारी जमीन खाली कराने का काम चल रहा है. केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने 19 अक्टूबर 2026 को 7 लोक कल्याण मार्ग (प्रधानमंत्री आवास) के पास स्थित रेस कोर्स मस्जिद को 6 दिन में परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है. इस कार्रवाई का मुस्लिम वर्ग विरोध कर रहा है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिस दिन नोटिस जारी किया था उसी दिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी.

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