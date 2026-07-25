साहिल के बाद अब इन छात्राओं को मीडिया के सामने लाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जानें कौन हैं?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए युवक साहिल को मीडिया के सामने पेश किया. वहीं शनिवार (25 जुलाई) को राहुल गांधी ने दो लड़कियों को और अपनी प्रेस कॉंफ्रेस के माध्यम से मीडिया के सामने रखा है.

यह दोनों लड़कियां ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की छात्र नेता हैं. इनमें से एक का नाम अंजलि और दूसरी का नाम नेहा है. नेहा जंतर-मंतर पर अपने दो साथियों के साथ 23 दिन की भूख-हड़ताल पर बैठ चुकी हैं. वहीं अंजलि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 2025 में चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं. अंजलि 20 जुलाई को हुए पुलिस के लाठीचार्ज में संसद मार्च के दौरान घायल हो गईं और उनके चोटें आई हैं.

#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Second... this young lady is injured. Yesterday I showed you a young man who has been shot in the eye, and there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their… https://t.co/5GgTcyryhq pic.twitter.com/c8YfTDOEB9 — ANI (@ANI) July 25, 2026

दोनों लड़कियों को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने कहा, "जो हमारे छात्र भूख-हड़ताल पर बैठे थे उनसे मेरी मीटिंग और चर्चा हुई. मेरी उनसे आंदोलन, आरएसएस और हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है इस बारे में बात हुई है."

राहुल गांधी ने दोनों को मीडिया के सामने रखा और उसे दिखाते हुए कहा, "यह युवा लड़की घायल है. कल मैंने आपको एक युवक की तस्वीर दिखाई थी जिसकी आंख में गोली लगी है और हजारों-हजारों ऐसे युवक हैं जिनके पैर लाठियों से तोड़े गए हैं, सिर फोड़े गए हैं, शरीर में छर्रे लगे हैं."

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राहुल गांधी ने कहा, "जिन्होंने भी यह किया है, आयोजकों और इसे अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. और तीसरी बात यह है कि इस पूरी मशीनरी के मुखिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और इस देश के भविष्य के साथ किए गए अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी होगी."

साहिल को मीडिया के सामने लाने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी साहिल को लेकर कहा, "सरकार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि उस समय पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जब यह युवक देश का तिरंगा लेकर खड़ा था. इसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और इसे दिखाई नहीं दे रहा है."

गांधी ने कहा, "ये हमारे भविष्य हैं और ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठियां चलाई गई हैं, उन्हें मारा और पीटा गया है. ये पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे." उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा.

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