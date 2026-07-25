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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसाहिल के बाद अब इन छात्राओं को मीडिया के सामने लाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जानें कौन हैं?

साहिल के बाद अब इन छात्राओं को मीडिया के सामने लाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जानें कौन हैं?

Rahul Gandhi PC: शनिवार (25 जुलाई) को राहुल गांधी ने दो लड़कियों को और अपनी प्रेस कॉंफ्रेस के माध्यम से मीडिया के सामने रखा है. यह दोनों लड़कियां ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की छात्र नेता हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए युवक साहिल को मीडिया के सामने पेश किया. वहीं शनिवार (25 जुलाई) को राहुल गांधी ने दो लड़कियों को और अपनी प्रेस कॉंफ्रेस के माध्यम से मीडिया के सामने रखा है. 

यह दोनों लड़कियां ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की छात्र नेता हैं. इनमें से एक का नाम अंजलि और दूसरी का नाम नेहा है. नेहा जंतर-मंतर पर अपने दो साथियों के साथ 23 दिन की भूख-हड़ताल पर बैठ चुकी हैं. वहीं अंजलि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 2025 में चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं. अंजलि 20 जुलाई को हुए पुलिस के लाठीचार्ज में संसद मार्च के दौरान घायल हो गईं और उनके चोटें आई हैं. 

दोनों लड़कियों को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने कहा, "जो हमारे छात्र भूख-हड़ताल पर बैठे थे उनसे मेरी मीटिंग और चर्चा हुई. मेरी उनसे आंदोलन, आरएसएस और हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है इस बारे में बात हुई है."

राहुल गांधी ने दोनों को मीडिया के सामने रखा और उसे दिखाते हुए कहा, "यह युवा लड़की घायल है. कल मैंने आपको एक युवक की तस्वीर दिखाई थी जिसकी आंख में गोली लगी है और हजारों-हजारों ऐसे युवक हैं जिनके पैर लाठियों से तोड़े गए हैं, सिर फोड़े गए हैं, शरीर में छर्रे लगे हैं." 

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राहुल गांधी ने कहा, "जिन्होंने भी यह किया है, आयोजकों और इसे अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. और तीसरी बात यह है कि इस पूरी मशीनरी के मुखिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और इस देश के भविष्य के साथ किए गए अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी होगी."

साहिल को मीडिया के सामने लाने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी साहिल को लेकर कहा, "सरकार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि उस समय पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जब यह युवक देश का तिरंगा लेकर खड़ा था. इसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और इसे दिखाई नहीं दे रहा है."

गांधी ने कहा, "ये हमारे भविष्य हैं और ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठियां चलाई गई हैं, उन्हें मारा और पीटा गया है. ये पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे." उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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Jantar Mantar AISA CJP RAHUL GANDHI DELHI NEWS
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