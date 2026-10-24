Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGmail के डेटा से पर्सनल होंगे Ads? समझें Google की नई पॉलिसी

Gmail के डेटा से पर्सनल होंगे Ads? समझें Google की नई पॉलिसी

Google की नई प्राइवेसी पॉलिसी में Gmail, Google Photos और Google Drive के डेटा को लेकर बदलाव किया गया है. जानिए किन यूजर्स पर असर पड़ सकता है और डेटा शेयरिंग रोकने के लिए कौन-सी सेटिंग्स बदलनी होंगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विज्ञापनदाताओं को सीधे व्यक्तिगत जानकारी या ईमेल नहीं मिलेंगे.

इंटरनेट पर सर्च करते समय या किसी वेबसाइट पर जाते हुए कई बार ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं, जो हमारी पसंद से काफी मिलते-जुलते होते हैं. इसकी वजह ऑनलाइन एक्टिविटी और विज्ञापनों को पर्सनलाइज करने वाली तकनीक हो सकती है. अब Google की नई प्राइवेसी पॉलिसी ने इस विषय को फिर चर्चा में ला दिया है.

कंपनी ने साफ किया है कि कुछ परिस्थितियों में Gmail, Google Drive और Google Photos से जुड़ी जानकारी का यूज पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूजर का पर्सनल डेटा अपने आप विज्ञापन देने वालों तक पहुंचने लगेगा. यह काफी हद तक यूजर की परमिशन और संबंधित सेवाओं की सेटिंग्स पर निर्भर करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नई पॉलिसी क्या कहती है. 

Google की नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है?

Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, Google ने 16 अक्टूबर को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया. पहले कंपनी की पॉलिसी में कहा गया था कि Gmail, Google Drive और Google Photos के कंटेंट का यूज पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं किया जाता है. अब इसमें एक शर्त जोड़ी गई है, जिसके तहत इन सेवाओं की जानकारी दूसरी Google सेवाओं के जरिए विज्ञापनों को पर्सनलाइज करने में यूज हो सकती है. यह स्थिति तब बन सकती है, जब यूजर अपनी जानकारी को ऐसी दूसरी सेवाओं के साथ यूज करने की परमिशन देता है, हालांकि डेटा का यूज किस तरह होगा, यह संबंधित सेवा की पॉलिसी और यूजर की सेटिंग्स पर निर्भर करेगा. 

Gemini और Google Search से क्या है कनेक्शन?

अगर यूजर Gmail, Google Photos और Google Drive को Google की दूसरी सेवाओं, जैसे Gemini या Google Search के AI फीचर से कनेक्ट करता है, तो ये सेवाएं उसकी जानकारी का यूज करके ज्यादा यूजफुल जवाब और सुझाव दे सकती हैं. जैसे यूजर की परमिशन के आधार पर AI को उसकी कुछ जानकारी का एक्सेस मिल सकता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूजर का डेटा विज्ञापन दिखाने के लिए यूज होगा. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर ने कौन-सी सेटिंग्स ऑन की हैं और किन सेवाओं को जानकारी यूज करने की परमिशन दी है. 

यह भी पढ़ें - कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट

क्या विज्ञापन देने वालों को आपकी पर्सनल जानकारी मिलेगी?

Google के मुताबिक, विज्ञापन सीधे यूजर के Gmail इनबॉक्स या Google Photos में मौजूद कंटेंट के आधार पर नहीं दिखाए जाएंगे. कंपनी विज्ञापन देने वालों को यूजर्स के ईमेल और फोटो देखने की सुविधा नहीं देती है. साथ ही यूजर का नाम और ईमेल एड्रेस जैसी पहचान से जुड़ी जानकारी भी शेयर नहीं की जाती है.

यह भी पढ़ें - Instagram की पसंदीदा Reels अब WhatsApp पर भेजना होगा आसान, जानें कैसे

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Google Privacy Policy TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Smart TV चलाते वक्त हो जाती है हैंग, इस ट्रिक से हो जाएगी तेज
Smart TV चलाते वक्त हो जाती है हैंग, इस ट्रिक से हो जाएगी तेज
टेक्नोलॉजी
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
टेक्नोलॉजी
सर्दियों में भारी न पड़ जाए गीजर की लापरवाही, जानें चलाने का सेफ तरीका
सर्दियों में भारी न पड़ जाए गीजर की लापरवाही, जानें चलाने का सेफ तरीका
टेक्नोलॉजी
Instagram की पसंदीदा Reels अब WhatsApp पर भेजना होगा आसान, जानें कैसे
Instagram की पसंदीदा Reels अब WhatsApp पर भेजना होगा आसान, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
साउथ सिनेमा
RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन
RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
बाइक
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
एग्रीकल्चर
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget