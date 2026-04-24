एक्सप्लोरर
Jio, Airtel या Vi! कौन देता है सबसे तेज स्पीड? नई रिपोर्ट में हो गया खुलासा
Jio Vs Airtel Vs Vi: पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड में हल्का सुधार हुआ है और अब यह करीब 89 Mbps तक पहुंच चुकी है.
अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो चलते-चलते रुक जाता है या गेम खेलते समय अचानक लैग होने लगता है और तब दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या आपका सिम वाकई तेज इंटरनेट दे रहा है या नहीं. अब इस सवाल का जवाब सामने आ गया है क्योंकि SpeedGeo की 2026 की पहले Quarter की रिपोर्ट ने भारत के मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क की असली तस्वीर साफ कर दी है.
1/6
2/6
Published at : 24 Apr 2026 12:41 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब नहीं बर्बाद होगा पानी! इन स्मार्ट गैजेट्स को लगाते ही होगी बचत, हर घर के लिए बेहद जरूरी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp के ये सीक्रेट प्राइवेसी फीचर्स कर देंगे आपको हैरान! 90% लोग आज भी हैं अनजान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
स्मार्टफोन में फिर आएगा पुराना जमाना! अब खुद बदल सकेंगे बैटरी, इस देश ने किया बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं Expired Smartphone? हैकर्स ऐसे मिनटों में खाली कर देंगे बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
टेक्नोलॉजी
6 Photos
USB Killer क्या है? एक बार लगाया और फोन-लैपटॉप तुरंत खत्म! जानिए कैसे ये छोटा सा डिवाइस बन जाता है डिजिटल हथियार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सावधान! फोन के नोटिफिकेशन भी बन सकते हैं जासूस, ऐसे चुपचाप लीक हो रहा है आपका पर्सनल डेटा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
लॉन्च होने के बाद महंगे हो रहे हैं फोन, इसलिए पड़ रहा है ग्राहकों की जेब पर बोझ
टेक्नोलॉजी
अब बिना OTP के होगा साइन-अप! Google ला रहा नया फीचर! लेकिन कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा आपका डेटा
टेक्नोलॉजी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
टेक्नोलॉजी
WhatsApp से अब सिर्फ चैटिंग ही नहीं, फोन भी कर पाएंगे रिचार्ज, यह है तरीका
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब नहीं बर्बाद होगा पानी! इन स्मार्ट गैजेट्स को लगाते ही होगी बचत, हर घर के लिए बेहद जरूरी
भावेष पाण्डेय
Opinion