Jio, Airtel या Vi! कौन देता है सबसे तेज स्पीड? नई रिपोर्ट में हो गया खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के मामले में Jio सबसे आगे निकलकर आया है. इसकी औसत डाउनलोड स्पीड करीब 115 Mbps के आसपास दर्ज की गई है जो इसे देश का सबसे तेज नेटवर्क बनाती है. Airtel दूसरे स्थान पर है जिसकी स्पीड लगभग 84 Mbps बताई गई है. वहीं Vi काफी पीछे नजर आता है और इसकी औसत स्पीड करीब 29 Mbps के आसपास रही है.