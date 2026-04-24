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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio, Airtel या Vi! कौन देता है सबसे तेज स्पीड? नई रिपोर्ट में हो गया खुलासा

Jio, Airtel या Vi! कौन देता है सबसे तेज स्पीड? नई रिपोर्ट में हो गया खुलासा

Jio Vs Airtel Vs Vi: पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड में हल्का सुधार हुआ है और अब यह करीब 89 Mbps तक पहुंच चुकी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Jio Vs Airtel Vs Vi: पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड में हल्का सुधार हुआ है और अब यह करीब 89 Mbps तक पहुंच चुकी है.

अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो चलते-चलते रुक जाता है या गेम खेलते समय अचानक लैग होने लगता है और तब दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या आपका सिम वाकई तेज इंटरनेट दे रहा है या नहीं. अब इस सवाल का जवाब सामने आ गया है क्योंकि SpeedGeo की 2026 की पहले Quarter की रिपोर्ट ने भारत के मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क की असली तस्वीर साफ कर दी है.

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रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के मामले में Jio सबसे आगे निकलकर आया है. इसकी औसत डाउनलोड स्पीड करीब 115 Mbps के आसपास दर्ज की गई है जो इसे देश का सबसे तेज नेटवर्क बनाती है. Airtel दूसरे स्थान पर है जिसकी स्पीड लगभग 84 Mbps बताई गई है. वहीं Vi काफी पीछे नजर आता है और इसकी औसत स्पीड करीब 29 Mbps के आसपास रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के मामले में Jio सबसे आगे निकलकर आया है. इसकी औसत डाउनलोड स्पीड करीब 115 Mbps के आसपास दर्ज की गई है जो इसे देश का सबसे तेज नेटवर्क बनाती है. Airtel दूसरे स्थान पर है जिसकी स्पीड लगभग 84 Mbps बताई गई है. वहीं Vi काफी पीछे नजर आता है और इसकी औसत स्पीड करीब 29 Mbps के आसपास रही है.
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अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड में हल्का सुधार हुआ है और अब यह करीब 89 Mbps तक पहुंच चुकी है. इसका मतलब है कि इंटरनेट सेवाएं धीरे-धीरे बेहतर हो रही हैं लेकिन फिर भी अलग-अलग नेटवर्क के बीच बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है.
अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड में हल्का सुधार हुआ है और अब यह करीब 89 Mbps तक पहुंच चुकी है. इसका मतलब है कि इंटरनेट सेवाएं धीरे-धीरे बेहतर हो रही हैं लेकिन फिर भी अलग-अलग नेटवर्क के बीच बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है.
Published at : 24 Apr 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI

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