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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएक शर्त और खत्म हो जाएगा युद्ध? पेजेश्कियन ने ट्रंप के लिए ऐसा क्या कहा?

एक शर्त और खत्म हो जाएगा युद्ध? पेजेश्कियन ने ट्रंप के लिए ऐसा क्या कहा?

US Iran War: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे भी भरोसा दिलाना होगा कि दोबारा अटैक नहीं होगा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 09 Aug 2026 09:24 AM (IST)
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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ हाल ही में हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन समझौते (एमओयू) के तहत शांति के रास्ते पर चलता रहेगा, बशर्ते वॉशिंगटन भी भरोसे का माहौल बनाए रखे. उनका कहना है कि ईरान युद्ध खत्म कर देगा, लेकिन इसके लिए यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पूरा साथ देना होगा.

पेजेश्कियन ने शनिवार को कहा कि ईरान एमओयू के पैराग्राफ के आधार पर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा, 'अब समझौते पर पहुंचने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि देश में एकजुटता, ताकत और एकता है. हम दृढ़ हैं कि समझौता ज्ञापन को आधार बनाकर आगे बढ़ें, बशर्ते अमेरिका उस अविश्वास के माहौल को खत्म करे.'

यूएस ने किया अटैक तो देंगे करारा जवाब - पेजेश्कियन

उन्होंने कहा कि अमेरिका जितनी शर्तें मानेगा, ईरान भी उसी हिसाब से अपने वादों को निभाएगा. पेजेश्कियन ने कहा कि अगर दूसरा पक्ष बल का सहारा लेना चाहता है तो ईरान उसे स्वीकार नहीं करेगा. ईरान की कार्रवाई का अंतिम आधार सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के फैसले होंगे. उन्होंने यूएस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे.

इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि तेहरान को झुकने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.

पेजेश्कियन ने यह बात शुक्रवार (स्थानीय समय) को अपने ऑफिस की वेबसाइट पर पब्लिश हुए एक इंटरव्यू में कही. उन्होंने ईरान सरकार के अमेरिका के साथ बातचीत करने और युद्ध खत्म करने के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करने के फैसले का बचाव किया.

जब तक अमेरिका रहेगा शांत, ईरान भी देगा साथ - पेजश्कियन

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं पर तब तक कायम रहेगा जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है. जहां भी वे अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में नाकाम होंगे, वहां हमारी भी उसे जारी रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.'

इस हफ्ते की शुरुआत में, पेजेश्कियन ने इस बात से इनकार किया कि वह पद छोड़ रहे हैं और कहा कि वह पूरी तरह से अपना काम जारी रखेंगे. यह बात एमओयू को लेकर ईरान की लीडरशिप में मतभेद की अफवाहों के बीच आई.

इनपुट - आईएएनएस

यह भी पढ़ें : घायल होने की अटकलों के बीच मोजतबा का नया वीडियो, कहां-किस हाल में हैं?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 09 Aug 2026 09:24 AM (IST)
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