बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप

How to Set UPI AutoPay: आजकल हम कई तरह की सर्विस के लिए हर महीने या हर साल पैसे देते हैं, जैसे मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI, OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा और म्यूचुअल फंड. कई बार इतने सारी पेमेंट्स को याद रखना आसान नहीं रहता है, जिससे महीना खत्म होते ही वह सर्विस बंद हो जाती है. इसी समस्या को हल करने के लिए साल 2020 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI AutoPay की सुविधा शुरू की थी. इसकी मदद से आप किसी भी UPI ऐप में एक बार मैंडेट सेट करके अपने बार-बार होने वाले पेमेंट को अपने आप चलने दे सकते हैं.

इसमें ग्राहकों को कई फायदे मिलते हैं, जैसे लेट फीस से बचना, हर बार खुद पेमेंट न करना और एक सुरक्षित तरीके से पैसे भेजना. खास बात यह है कि क्रेडिट कार्ड बिल, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के लिए भी आप एक लाख रुपये तक की लिमिट के साथ ऑटोपे लगा सकते हैं. साथ ही, आप इसे कभी भी रोक या बदल सकते हैं. इसके लिए आपको किसी कागज की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

PhonePe पर ऑटोपे सेट करने का तरीका

अगर आप PhonePe इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोपे सेट करना बहुत आसान है.

सबसे पहले अपने फोन में PhonePe ऐप खोलना होगा.

फिर स्क्रीन के ऊपर बाईं अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके Payment Settings वाले सेक्शन में जाएं.

वहां आपको AutoPay का बटन दिखाई देगा, उस पर टैप करें.

अब एक नई स्क्रीन खुलेगी, जहां आप जिस मैंडेट के लिए ऑटोपे लगाना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं.

आखिर में ऐप आपसे अपना UPI पिन डालने के लिए कहेगा. पिन डालते ही आपका ऑटोपे मैंडेट सेट हो जाएगा और उसके बाद आपकी पेमेंट अपने आप समय पर होती रहेगी.

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Google Pay पर ऑटोपे सेटअप

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Pay ऐप खोलें, फिर ऊपर दाईं तरफ दी गई अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

इसके बाद AutoPay वाले सेक्शन पर क्लिक करें. यहां आपको अलग-अलग सर्विस के मैंडेट दिखाई देंगे, जिन्हें आप मैनेज कर सकते हैं. अगर किसी खास सर्विस के लिए ऑटोपे लगाना है, तो Pending सेक्शन में जाकर उस मैंडेट को चुनें और Accept बटन पर टैप करें. अगर आप किसी रिक्वेस्ट को नहीं चाहते, तो Decline भी कर सकते हैं.

इसके बाद बस अपना UPI पिन डालकर पुष्टि कर दें और आपका ऑटोपे तैयार हो जाएगा.

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