GTA Vice City में इन चीट कोड का करें इस्तेमाल, बदल जाएगा गेगिंग एक्सपीरियंस

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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA Vice City Cheat Codes: GTA वाइस सिटी में इन चीट कोड का करें इस्तेमाल, बदल जाएगा गेगिंग एक्सपीरियंस

GTA Vice City Cheat Codes: GTA वाइस सिटी में इन चीट कोड का करें इस्तेमाल, बदल जाएगा गेगिंग एक्सपीरियंस

GTA Vice City Cheat Codes: GTA वाइस सिटी में हेल्थ, आर्मर, हथियार, टैंक, उड़ती कार और मौसम बदलने वाले चीट कोड गेम को आसान और मजेदार बना देते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Aug 2026 10:39 AM (IST)
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GTA Vice City Cheat Codes: GTA वाइस सिटी आज भी गेमर्स के बीच सबसे पसंदीदा गेम में से एक है. इस गेम में Tommy Vercetti नाम का किरदार शहर में अपना नाम बनाने के लिए कई मुश्किल मिशन पूरे करता है. कई बार गेम खेलते समय मिशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं या दुश्मनों से लड़ते-लड़ते हेल्थ खत्म हो जाती है. ऐसे समय में गेम के चीट कोड बहुत काम आते हैं. इन कोड को गेम खेलते समय सीधा टाइप करना होता है, किसी मेन्यू में जाकर नहीं. जैसे ही कोड सही डाला जाता है, स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि चीट एक्टिवेट हो गया है. 

टैंक और उड़ती कार के लिए मजेदार चीट कोड

सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ, आर्मर और हथियारों से जुड़े कोड की, जो गेम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर हेल्थ पूरी तरह भरनी हो, तो ASPIRINE कोड डालना होता है. इसी तरह पूरी बॉडी आर्मर पाने के लिए PRECIOUSPROTECTION कोड काम आता है. हथियारों के लिए गेम में तीन अलग-अलग सेट दिए गए हैं. पहला सेट पाने के लिए THUGSTOOLS, दूसरा सेट पाने के लिए PROFESSIONALTOOLS और तीसरा और सबसे ताकतवर सेट पाने के लिए NUTTERTOOLS कोड डालना होता है. खास बात यह है कि अगर पहले से हथियार मौजूद हों और वही कोड दोबारा डाला जाए, तो हथियारों के अमूनिशन फिर से भर जाते हैं. 

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चीट कोड इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इन सबके अलावा गेम में कुछ मजेदार कोड भी हैं, जो गाड़ियों और मौसम से जुड़े हैं. अगर बड़ी सी टैंक चलानी हो, तो PANZER कोड डालने से रैनो टैंक तुरंत मिल जाता है. वहीं अगर गाड़ियों को पानी पर चलाना हो, तो SEAWAYS कोड इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ प्लेयर्स को उड़ती हुई गाड़ियां चलाना पसंद होता है, ऐसे में COMEFLYWITHME कोड डालकर गाड़ियों को हवा में उड़ाया जा सकता है. मौसम बदलने के लिए भी कोड मौजूद हैं, जिनकी मदद से धूप, बारिश या धुंध वाला मौसम बनाया जा सकता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि GTA वाइस सिटी में पैसे बढ़ाने का कोई सीधा कोड नहीं है, जैसा कुछ दूसरे GTA गेम्स में मिलता है. इसलिए पैसे कमाने के लिए मिशन पूरे करने पड़ते हैं. इन सभी चीट कोड का इस्तेमाल करते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि गेम को पहले किसी अलग फाइल में सेव कर लें, क्योंकि कुछ कोड इस्तेमाल करने के बाद गेम में कुछ बदलाव तब तक बने रहते हैं जब तक गेम दोबारा लोड नही करते हैं.  

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Published at : 09 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
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