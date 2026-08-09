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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबड़ा झटका देने की तैयारी में ऐप्पल, iPhone 17 हो सकता है महंगा

बड़ा झटका देने की तैयारी में ऐप्पल, iPhone 17 हो सकता है महंगा

iPhone 17: ऐप्पल के सबसे पॉपुलर मॉडल्स में से एक आईफोन 17 के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आईफोन के दाम बढ़ सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 09 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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  • एप्पल आईफोन 17 के दाम बढ़ने की संभावना, लीक खबर।
  • यह सामान्य मूल्य कटौती के विपरीत कदम होगा।
  • टिपस्टर का दावा, 10 अगस्त से दाम बढ़ेंगे।
  • चिप की बढ़ती लागत, नए मॉडल कारण हैं।

iPhone 17: आमतौर पर नई लाइनअप की लॉन्चिंग के आसपास ऐप्पल अपने करंट जनरेशन के मॉडल की कीमतें कम करती हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है. लेटेस्ट लीक के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 17 के दाम बढ़ा सकती है. पिछले काफी समय से आईफोन के दाम बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं. कंपनी कुछ हफ्ते पहले अपने आईपैड और मैकबुक की कीमतों में एक लाख रुपये तक की बढ़ोतरी कर चुकी है और अब आईफोन 17 को महंगा किया जा सकता है. यह कंपनी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल्स में से एक है और इसकी पूरी दुनिया में जबरदस्त बिक्री हो रही है. पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए इस आईफोन में ऐप्पल ने कई जबरदस्त फीचर्स दिए हैं.

10 अगस्त से कीमत बढ़ने के कयास

टिपस्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल ने दावा किया है कि 10 अगस्त से आईफोन 17 के दाम बढ़ाए जा सकते हैं. इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि दामों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. ध्यान रहे कि ये महज लीक है और ऐप्पल ने इसकी पुष्टि नहीं की है. फिलहाल भारत में इस आईफोन की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है. अब यह देखना है कि क्या ऐप्पल इसके दाम बढ़ाती है और अगर प्राइस हाइक होता है तो नई कीमत क्या रह सकती है.

क्यों बढ़ाए जा सकते हैं दाम?

हालिया समय में ऐप्पल को छोड़कर सैमसंग, नथिंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी समेत सभी कंपनियां अपने फोन महंगे कर चुकी हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की लागत बढ़ना है. सप्लाई में कमी आने के कारण इन चिप्स के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं. इससे कंपनियों के लिए फोन बनाने महंगे हो गए हैं और वो अब इसका असर ग्राहकों पर पड़ रहा है. 

इसके अलावा आईफोन 17 के संभावित प्राइस हाइक के पीछे एक और कारण भी देखा जा रहा है. दरअसल, ऐप्पल अगले महीने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा के साथ आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स मॉडल को ही लॉन्च करेगी. इस लाइनअप के स्टैंडर्ड मॉडल यानी आईफोन 18 को अगले साल फरवरी-मार्च में उतारा जाएगा. ऐसे में इस स्टैंडर्ड मॉडल को बेचने के लिए ऐप्पल को अभी भी लंबा समय मिल जाएगा और बढ़ी हुई कीमत के बावजूद यह नए मॉडल आने के बाद भी किफायती ऑप्शन बना रहेगा. 

ये हैं iPhone 17 के फीचर्स
बड़ा झटका देने की तैयारी में ऐप्पल, iPhone 17 हो सकता है महंगा

ऐप्पल ने iPhone 17 को भी प्रो मॉडल्स की तरह 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले से लैस किया है. इस आईफोन में A19 चिपसेट लगा है, जो हैवी टास्क को आसानी से हैंडल कर लेता है. इसके रियर में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस वाला डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा लगा है. इन्हीं अपग्रेड के कारण दुनिया इस आईफोन की दीवानी हो गई है. 2026 की पहली तिमाही में दुनियाभर में iPhone 17 की सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी. लॉन्चिंग के करीब एक साल बाद भी यह आईफोन एक प्रैक्टिकल च्वॉइस बना हुआ है. इसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो एक सामान्य यूजर्स के लिए काफी है. जो लोग अभी iPhone 13 या iPhone 14 जैसे पुराने मॉडल यूज कर रहे हैं, उन्हें इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और डिस्प्ले स्मूदनेस में फर्क साफ नजर आएगा.

क्या iPhone 17 Pro मॉडल्स भी होंगे महंगे?
बड़ा झटका देने की तैयारी में ऐप्पल, iPhone 17 हो सकता है महंगा

लीक में यह नहीं बताया गया है कि आईफोन 17 सीरीज के सारे मॉडल्स महंगे होंगे. इससे यह सवाल उठता है कि क्या आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के रेट बढ़ेंगे या नहीं. माना जा रहा है कि नए प्रो मॉडल्स की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की कीमतों में शायद इजाफा न करें. अगले महीने लॉन्च होने वाले मॉडल्स बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होंगे. जून में टिम कुक ने कहा था कि अब प्राइस हाइक को रोका नहीं जा सकता. अभी तक हम अपनी ऊपर आ रहे बोझ को संभाल रहे थे और ग्राहकों को इससे बचाने की कोशिश में थे, लेकिन अब स्थिति को संभाला नहीं जा सकता. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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