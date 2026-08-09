मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHow UPI Soundbox Works: कैसे काम करता है दुकान पर रखा पेमेंट स्पीकर, समझें इसकी इंजीनियरिंग

How UPI Soundbox Works: कैसे काम करता है दुकान पर रखा पेमेंट स्पीकर, समझें इसकी इंजीनियरिंग

How Payment Speaker Works: UPI पेमेंट साउंडबॉक्स पैसे आते ही आवाज से भुगतान की जानकारी देता है. इससे दुकानदारों का समय बचता है और नकली स्क्रीनशॉट से होने वाली धोखाधड़ी कम होती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

How Payment Speaker Works: आजकल छोटी-बड़ी हर दुकान पर एक छोटा सा डिब्बा जैसा डिवाइस दिखाई देता है, जो पैसे आते ही जोर से बोल देता है कि कितने रुपये मिले हैं. इसे पेमेंट स्पीकर कहा जाता है. पहले जब कोई ग्राहक UPI से पेमेंट करता था, तो दुकानदार को अपना फोन निकालकर स्क्रीन पर देखना पड़ता था कि पैसे आए हैं या नहीं. इसमें समय भी लगता था और कई बार गलत स्क्रीनशॉट दिखाकर धोखा भी हो जाता था. इसी समस्या को दूर करने के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों ने पेमेंट स्पीकर बनाया, जो पैसे आते ही आवाज में बता देता है कि पेमेंट हो गया है. 

अंदर से कैसे काम करता है यह डिवाइस

इस छोटे से डिवाइस के अंदर एक सिम कार्ड लगा होता है, जिसकी मदद से यह इंटरनेट से जुड़ा रहता है. जब भी कोई ग्राहक दुकान के QR कोड को स्कैन करके UPI से पेमेंट करता है, तो बैंक का सर्वर तुरंत उस पेमेंट की जानकारी इस डिवाइस तक भेजता है. यह डिवाइस अपने इंटरनेट कनेक्शन के जरिए बैंक के सर्वर से लगातार जुड़ा रहता है, इसलिए उसे यह जानकारी बिना किसी देरी के मिल जाती है. जैसे ही पेमेंट होता है, डिवाइस के अंदर लगा सॉफ्टवेयर उस राशि को टेक्स्ट से आवाज में बदल देता है, जिसे टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीक कहा जाता है. इसके बाद डिवाइस में लगा स्पीकर उस राशि को साफ आवाज में बोल देता है, जैसे "आपको सौ रुपये प्राप्त हुए हैं".

यह भी पढ़ेंः भारत के इस पड़ोसी देश में पिया जाता है याक का खून, जानें क्या है वजह

दुकानदारों के लिए क्यों है यह डिवाइस फायदेमंद

पेमेंट स्पीकर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुकानदार को बार-बार अपना फोन निकालकर स्क्रीन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे समय भी बचता है और ग्राहकों को भी जल्दी सर्विस मिलती है. इसके अलावा यह डिवाइस धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि कई बार लोग नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदार को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन साउंडबॉक्स सीधा बैंक के सर्वर से जुड़ा होने के कारण सिर्फ असली पेमेंट पर ही आवाज करता है.  यह डिवाइस उन दुकानदारों के लिए भी बहुत काम का है जो ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिन्हें बार-बार फोन चेक करना मुश्किल लगता है. 

यह भी पढ़ेंः टैरिफ लगाने से कैसे बदलती है सामान की कीमत? समझें पूरा गणित

Published at : 09 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS How Payment Speaker Works Payment Speaker UPI Soundbox
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
How UPI Soundbox Works: कैसे काम करता है दुकान पर रखा पेमेंट स्पीकर, समझें इसकी इंजीनियरिंग
कैसे काम करता है दुकान पर रखा पेमेंट स्पीकर, समझें इसकी इंजीनियरिंग
टेक्नोलॉजी
How to Set UPI AutoPay: बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप
बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप
टेक्नोलॉजी
क्या बिना बिजली कनेक्शन के सोलर पावर पर चल सकता है पूरा घर? जानें सच्चाई
क्या बिना बिजली कनेक्शन के सोलर पावर पर चल सकता है पूरा घर? जानें सच्चाई
टेक्नोलॉजी
फोन में भी हो रही नेटवर्क की समस्या? बिना SIM बदले हो जाएगा काम
फोन में भी हो रही नेटवर्क की समस्या? बिना SIM बदले हो जाएगा काम
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक शर्त और खत्म हो जाएगा युद्ध? पेजेश्कियन ने ट्रंप के लिए ऐसा क्या कहा?
एक शर्त और खत्म हो जाएगा युद्ध? पेजेश्कियन ने ट्रंप के लिए ऐसा क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1
टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
इंडिया
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
विश्व
होर्मुज खोलने को लेकर जेडी वेंस ने दिखाई नरमी तो ईरान ने रख दी ये बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने को लेकर जेडी वेंस ने दिखाई नरमी तो ईरान ने रख दी ये बड़ी शर्तें
टेक्नोलॉजी
How to Set UPI AutoPay: बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप
बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप
रिलेशनशिप
Relationship Tips: छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget