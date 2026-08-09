वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एशले गार्डनर की अलग रह रही पत्नी मोनिका राइट ने कथित रिश्ते को लेकर आरोप लगाए हैं. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से गार्डनर की उपकप्तानी हटाने की मांग की है.
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान एशले गार्डनर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार चर्चा उनके मैदान पर प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े विवाद की है. गार्डनर से अलग रह रहीं मोनिका राइट ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. राइट ने इस मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. मोनिका राइट ने एशले गार्डनर और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल के बीच कथित संबंधों का मुद्दा उठाया है. उनका आरोप है कि गार्डनर का टीम की एक जूनियर खिलाड़ी के साथ रिश्ता रहा.
राइट का मानना है कि यदि किसी रिश्ते में वरिष्ठ और जूनियर खिलाड़ी के बीच प्रभाव या शक्ति का असंतुलन हो, तो क्रिकेट बोर्ड को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. राइट ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले और नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले क्रिकेटरों से सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी और बेहतर आचरण की अपेक्षा की जाती है. हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राइट द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. गार्डनर की ओर से भी इन आरोपों पर फिलहाल कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
उपकप्तानी से हटाने की मांग क्यों हुई
राइट ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से गार्डनर को उपकप्तानी से हटाने की मांग की है. उनका तर्क है कि टीम के कप्तान और उपकप्तान केवल रणनीतिक फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वे ड्रेसिंग रूम में नेतृत्व और व्यवहार का उदाहरण भी पेश करते हैं. इस मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल इसे निजी मामला बताया है. बोर्ड ने अपनी 'रिस्पेक्ट एट वर्क' नीति का हवाला देते हुए कहा कि कार्यस्थल से जुड़े रिश्तों के मामलों में उसके निर्धारित नियम लागू होते हैं. बोर्ड ने यह भी कहा कि संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों को संभालने के लिए उचित प्रक्रियाएं मौजूद हैं.
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2025 में हुई थी गार्डनर की शादी
एशले गार्डनर ने मोनिका राइट से अप्रैल 2026 में शादी की थी. में दोनों के रिश्ते में तनाव आया और वे अलग रहने लगीं. 2025 महिला वनडे विश्व कप के दौरान भी दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा हुई थी. विवाद के उस दौर में गार्डनर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत से समर्थन मिला था. उनकी फ्रेंचाइजी सिडनी सिक्सर्स ने भी उनका समर्थन किया था. अब राइट के ताजा आरोपों के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है. विवाद का असर सिर्फ गार्डनर की निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी उपकप्तानी और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की नेतृत्व व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
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