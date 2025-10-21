एक्सप्लोरर
क्या फास्ट चार्जिंग बन रही है आपके फोन की बैटरी की दुश्मन? जल्दबाजी में हर कोई कर रहा ये गलती
Fast Charging: आज के समय में जब हर किसी को जल्दी में काम निपटाना होता है तो फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन यूज़र्स की पहली पसंद बन चुकी है.
आज के समय में जब हर किसी को जल्दी में काम निपटाना होता है तो फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन यूज़र्स की पहली पसंद बन चुकी है. अब जब लोग नया फोन या चार्जर खरीदते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसमें कितनी वॉट की फास्ट चार्जिंग है. पहले 30 वॉट की चार्जिंग स्पीड को तेज माना जाता था लेकिन अब 100 वॉट या उससे ज्यादा की फास्ट चार्जिंग आम हो गई है. हर कोई चाहता है कि उसका फोन मिनटों में चार्ज हो जाए ताकि वक्त की बचत हो सके. मगर इस तेजी के चक्कर में एक सवाल ज़रूर उठता है क्या फास्ट चार्जिंग हमारी बैटरी को नुकसान पहुंचाती है?
Published at : 21 Oct 2025 12:58 PM (IST)
