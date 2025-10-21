क्या फास्ट चार्जिंग बन रही है आपके फोन की बैटरी की दुश्मन? जल्दबाजी में हर कोई कर रहा ये गलती

कई रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि बार-बार फास्ट चार्जिंग करने से बैटरी की उम्र घट सकती है. जब बैटरी पहले से पूरी चार्ज हो और फिर भी उसे बार-बार फास्ट चार्ज किया जाए तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ जाता है. आधुनिक फोन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन लगातार ओवरचार्जिंग या तेज चार्जर के प्रयोग से बैटरी की हेल्थ पर असर पड़ना तय है.