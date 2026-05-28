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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Loan: बैंकों में लगा गोल्ड लोन लेने वालों का तांता, महंगा होने से कैसे पाएं डबल फायदा?

Gold Loan: बैंकों में लगा गोल्ड लोन लेने वालों का तांता, महंगा होने से कैसे पाएं डबल फायदा?

Gold Loan News: गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे अब बाजार में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है. जिससे सोने का बाजार एक बार फिर गुलजार नजर आ रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 May 2026 09:12 PM (IST)
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Gold Loan: सोने- चांदी की कीमतों में उतार- चढ़ाव तो लगा ही रहता है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण साराफा बाजार का हाल भी बेहाल ही है. लेकिन इसी बीच जनता ने इसका एक तोड़ निकाल लिया है. अब लोग सोने को इनवेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करते हुए गोल्ड लोन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ये कारोबार अब वित्त वर्ष 2026 में और भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

गोल्ड लोन में हो रही जबरदस्त बढ़ोतरी
दरअसल Experian की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में नए गोल्ड लोन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. ये 115% बढ़कर 7.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं कुल गोल्ड लोन AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) 47% बढ़कर 11.9 लाख करोड़ रुपये हो गया. बाजार को देखते हुए ये भी मान सकते हैं कि FY26 में गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला सिक्योर्ड लोन सेक्टर बन गया है. इसकी बड़ी वजह ये है कि लोगों को गोल्ड लोन में कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और जल्दी पैसा मिल जाता है.

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लोन राशि में बढ़त
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोल्ड लोन का औसत साइज भी तेजी से बढ़ा है. वित्त वर्ष 2024 में लोग औसतन 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन ले रहे थे, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में ये बढ़कर 1.7 लाख रुपये हो गया. हालांकि, होम लोन अभी भी सबसे बड़ा लोन कैटेगरी बना हुआ है, जिसका औसत साइज करीब 33.5 लाख रुपये है. लेकिन तेजी से बढ़ने के मामले में गोल्ड लोन सबसे आगे निकल गया है.

क्यों बढ़ रही गोल्ड लोन की मांग
सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है ऐसे में गोल्ड लोन लेना लोगों को फायदेमंद लग रहा है. रिकॉर्डतोड़ सोने की कीमतों में बढ़त को देखते हुए लोग इससे डबल कमाई कर रहे हैं. वहीं दूसरे ओर RBI ने अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती बढ़ाई है, जिससे लोग सिक्योर्ड लोन की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में लोग अब पर्सनल लोन लेने से ज्यादा गोल्ड लोन लेने में जुटे हुए हैं.

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Published at : 28 May 2026 09:12 PM (IST)
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