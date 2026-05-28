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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल

आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल

Delhi Rain: दिल्ली में खराब मौसम और आंधी-तूफान की आशंका के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 May 2026 07:39 PM (IST)
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दिल्ली-NCR में गुरुवार (28 मई 2026) की शाम को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला. शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया और पूरे शहर में खराब मौसम की चेतावनी दी. आईएमडी ने कहा कि दिल्ली में कई स्थानों पर बिजली गिरने, धूल भरी आंधी और छिटपुट ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसमें हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और गरज के साथ तूफान का यह सिलसिला 31 मई तक जारी रहने की संभावना है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने जानकारी दी है कि दिल्ली में खराब मौसम और आंधी-तूफान की आशंका के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन कंपनी से संपर्क करें.

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'आंधी-तूफान के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें. साथ ही, एयरपोर्ट तक पहुंचने में संभावित देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करें.'

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को अधिकतम तापमान पिछले दिन की तुलना में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा. मौसम विभाग ने यह भी बताया कि गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 28 May 2026 07:25 PM (IST)
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