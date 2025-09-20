iPhone 17 Pro Max Vs Galaxy Z Fold 7: तगड़ा मुकाबला! जानें किसमें है ज्यादा पावर और कौन देता जबरदस्त परफॉर्मेंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Max Vs Galaxy Z Fold 7: तगड़ा मुकाबला! जानें किसमें है ज्यादा पावर और कौन देता जबरदस्त परफॉर्मेंस

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 03:03 PM (IST)
iPhone 17 Pro Max और Samsung Galaxy Z Fold 7 इस वक्त टेक मार्केट के दो सबसे बड़े और चर्चित स्मार्टफोन बन चुके हैं. Apple ने अपनी iPhone 17 सीरीज़ के तहत Pro Max मॉडल को पेश किया है जिसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, हालांकि डिलीवरी में थोड़ी देरी की खबरें भी सामने आई हैं. दूसरी ओर Samsung ने अपनी फ्लैगशिप Fold सीरीज़ में Z Fold 7 उतारा है जो डायरेक्ट तौर पर iPhone 17 Pro Max को टक्कर देता है. आइए जानते हैं फीचर्स और कीमत के लिहाज से कौन सा फोन ज्यादा दमदार है.

डिस्प्ले की बात करें तो iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच की Super Retina XDR स्क्रीन दी गई है जो ProMotion टेक्नोलॉजी और 1Hz से 120Hz तक डायनामिक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसमें 7-लेयर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है जिससे विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है.
इसके मुकाबले Galaxy Z Fold 7 अपने 8 इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X इनफिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले के साथ आता है जो 2600 निट्स तक की ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके साथ बाहर की तरफ 6.5 इंच की फुल-HD+ कवर स्क्रीन भी मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें Gorilla Glass Victus 2 और Ceramic Shield का इस्तेमाल किया गया है.
प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो iPhone 17 Pro Max में A19 Pro Bionic चिपसेट दिया गया है जिसमें हीट को कंट्रोल करने के लिए वेपर कूलिंग चैंबर मौजूद है. वहीं Samsung Z Fold 7 में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. गेमिंग और CPU परफॉर्मेंस के मामले में Fold 7 थोड़ा आगे दिखता है लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में iPhone का चिपसेट बेहतर साबित हो सकता है.
कैमरा सेटअप भी दोनों फोन को अलग बनाता है. iPhone 17 Pro Max में 48MP का ट्रिपल फ्यूज़न कैमरा मिलता है जिसमें टेट्राप्रिज़्म टेलीफोटो लेंस है जो 8x ऑप्टिकल और 40x हाइब्रिड ज़ूम सपोर्ट करता है. यह बेहतर पोर्ट्रेट, मैक्रो और ज़ूम फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है. दूसरी ओर, Galaxy Z Fold 7 में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके अलावा 10MP का कवर कैमरा और अंदर की स्क्रीन पर भी 10MP सेंसर मौजूद है.
बैटरी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000mAh की बैटरी दी गई है. Apple का दावा है कि iPhone 17 Pro Max एक बार चार्ज करने पर 39 घंटे तक का बैकअप देता है. Samsung का Fold 7 भी रेगुलर इस्तेमाल पर मजबूत बैटरी बैकअप देने में सक्षम है.
कीमत पर नजर डालें तो iPhone 17 Pro Max के 256GB वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है और इसका टॉप मॉडल (2TB) 2,29,900 रुपये तक जाता है. दूसरी ओर Samsung Galaxy Z Fold 7 के 12GB/256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 1,74,999 रुपये है और इसके हाई-एंड वेरिएंट की कीमत 2,16,999 रुपये तक जाती है.
iPhone 17 Pro Max कैमरा क्वालिटी और बैटरी परफॉर्मेंस में दमदार साबित होता है जबकि Samsung Galaxy Z Fold 7 डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए बेहतर विकल्प बनता है. अब ये चुनाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कैमरा और बैटरी को ज्यादा महत्व देते हैं या फिर बड़ी फोल्डेबल डिस्प्ले और स्मूद गेमिंग परफॉर्मेंस को.
Published at : 20 Sep 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone 17 Pro Max Vs Samsung Galaxy Z Fold 7

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

