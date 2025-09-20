iPhone 17 Pro Max Vs Galaxy Z Fold 7: तगड़ा मुकाबला! जानें किसमें है ज्यादा पावर और कौन देता जबरदस्त परफॉर्मेंस

कैमरा सेटअप भी दोनों फोन को अलग बनाता है. iPhone 17 Pro Max में 48MP का ट्रिपल फ्यूज़न कैमरा मिलता है जिसमें टेट्राप्रिज़्म टेलीफोटो लेंस है जो 8x ऑप्टिकल और 40x हाइब्रिड ज़ूम सपोर्ट करता है. यह बेहतर पोर्ट्रेट, मैक्रो और ज़ूम फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है. दूसरी ओर, Galaxy Z Fold 7 में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके अलावा 10MP का कवर कैमरा और अंदर की स्क्रीन पर भी 10MP सेंसर मौजूद है.