Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?

दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने अपने दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के जरिए लोगों को एक बढ़िया सौगात दी है. इस म्यूजियम में विजिट करने पर आप दिल्ली मेट्रो के बारे में कई रोचक जानकारियां और दिल्ली में मेट्रो को शुरू करने और शुरुआती स्ट्रगल के बारे में भी जान सकते हैं. इस मेट्रो म्यूजियम की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर की है, जहां जाकर लोग यह जान सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो कैसे काम करती है और उसका इतिहास क्या है, साथ ही यह भी कि कैसे रोजाना लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. अगर आपको भी दिल्ली में कहीं पास घूमने जाने का मन है, तो इस म्यूजियम में एक बार तो विजिट कर ही सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो म्यूजियम कब खुला और कहां है?

दिल्ली मेट्रो म्यूजियम, जो हाल ही में 19 दिसंबर 2025 को जनता के लिए खोला गया है. अगर आप भी इस म्यूजियम को देखना और विजिट करना चाहते हैं, तो आप इन मेट्रो लाइनों के माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं. यह मेट्रो म्यूजियम ब्लू लाइन पर स्थित सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास बना है. अगर आप पहले से ब्लू लाइन पर हैं, तो आप चाहे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली की तरफ से आ रहे हों या द्वारका सेक्टर 21 की तरफ से, आपको ट्रेन बदले बिना ही सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं.

येलो लाइन से मेट्रो म्यूजियम कैसे पहुंचें?

अगर आप दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सफर कर रहे हैं, तो आपको ब्लू लाइन पर इंटरचेंज करना होगा. येलो लाइन से ब्लू लाइन पर जाने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरकर ब्लू लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली की ओर जाने वाली मेट्रो पकड़ें, जिससे आप आसानी से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं.

वायलेट लाइन से मेट्रो म्यूजियम कैसे पहुंचें?

अगर आप सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के पास बने मेट्रो म्यूजियम में जाना चाहते हैं और आप वायलेट लाइन पर हैं, तो मंडी हाउस स्टेशन पर उतरकर ब्लू लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली की ओर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ें, जो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर पहुंचाएगी.

पिंक लाइन से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कैसे जाएं?

अगर आप पिंक लाइन वाली मेट्रो पर हैं तो मयूर विहार फेज 1, आनंद विहार या वेलकम स्टेशन में से किसी एक पर उतरकर ब्लू लाइन में इंटरचेंज करें और ब्लू लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली वाली मेट्रो से सीधे सुप्रीम कोर्ट स्टेशन तक पहुंच सकते हैं.

रेड लाइन से मेट्रो म्यूजियम कैसे जाएं?

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के जरिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज करें और वहां से ब्लू लाइन वाली मेट्रो में सवार हों. इसके बाद ब्लू लाइन पर बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस और फिर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरें.

मेट्रो म्यूजियम के नजदीकी स्टेशन

अगर आपको दिल्ली मेट्रो म्यूजियम जाना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, क्योंकि म्यूजियम इसी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास स्थित है, जो ब्लू लाइन पर है. इस स्टेशन से पहले, अगर आप द्वारका सेक्टर 21 की ओर जा रहे हैं तो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन आता है, और अगर आप नोएडा या वैशाली की ओर जा रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है.

यह भी पढ़ें: Richest Mughal Emperor: मुगलों में कौन था सबसे अमीर बादशाह, जान लीजिए उनकी दौलत?