हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलMetro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?

Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?

How To Reach Delhi Metro Museum: दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो म्यूजियम शुरू किया है. यहां दिल्ली मेट्रो का इतिहास और काम करने का तरीका जान सकते हैं. जानें म्यूजियम तक पहुंचने का पूरा मेट्रो रूट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने अपने दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के जरिए लोगों को एक बढ़िया सौगात दी है. इस म्यूजियम में विजिट करने पर आप दिल्ली मेट्रो के बारे में कई रोचक जानकारियां और दिल्ली में मेट्रो को शुरू करने और शुरुआती स्ट्रगल के बारे में भी जान सकते हैं. इस मेट्रो म्यूजियम की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर की है, जहां जाकर लोग यह जान सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो कैसे काम करती है और उसका इतिहास क्या है, साथ ही यह भी कि कैसे रोजाना लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. अगर आपको भी दिल्ली में कहीं पास घूमने जाने का मन है, तो इस म्यूजियम में एक बार तो विजिट कर ही सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो म्यूजियम कब खुला और कहां है?

दिल्ली मेट्रो म्यूजियम, जो हाल ही में 19 दिसंबर 2025 को जनता के लिए खोला गया है. अगर आप भी इस म्यूजियम को देखना और विजिट करना चाहते हैं, तो आप इन मेट्रो लाइनों के माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं. यह मेट्रो म्यूजियम ब्लू लाइन पर स्थित सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास बना है. अगर आप पहले से ब्लू लाइन पर हैं, तो आप चाहे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली की तरफ से आ रहे हों या द्वारका सेक्टर 21 की तरफ से, आपको ट्रेन बदले बिना ही सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं.

येलो लाइन से मेट्रो म्यूजियम कैसे पहुंचें?

अगर आप दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सफर कर रहे हैं, तो आपको ब्लू लाइन पर इंटरचेंज करना होगा. येलो लाइन से ब्लू लाइन पर जाने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरकर ब्लू लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली की ओर जाने वाली मेट्रो पकड़ें, जिससे आप आसानी से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं.

वायलेट लाइन से मेट्रो म्यूजियम कैसे पहुंचें?

अगर आप सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के पास बने मेट्रो म्यूजियम में जाना चाहते हैं और आप वायलेट लाइन पर हैं, तो मंडी हाउस स्टेशन पर उतरकर ब्लू लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली की ओर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ें, जो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर पहुंचाएगी.

पिंक लाइन से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कैसे जाएं?

अगर आप पिंक लाइन वाली मेट्रो पर हैं तो मयूर विहार फेज 1, आनंद विहार या वेलकम स्टेशन में से किसी एक पर उतरकर ब्लू लाइन में इंटरचेंज करें और ब्लू लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली वाली मेट्रो से सीधे सुप्रीम कोर्ट स्टेशन तक पहुंच सकते हैं.

रेड लाइन से मेट्रो म्यूजियम कैसे जाएं?

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के जरिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज करें और वहां से ब्लू लाइन वाली मेट्रो में सवार हों. इसके बाद ब्लू लाइन पर बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस और फिर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरें.

मेट्रो म्यूजियम के नजदीकी स्टेशन 

अगर आपको दिल्ली मेट्रो म्यूजियम जाना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, क्योंकि म्यूजियम इसी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास स्थित है, जो ब्लू लाइन पर है. इस स्टेशन से पहले, अगर आप द्वारका सेक्टर 21 की ओर जा रहे हैं तो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन आता है, और अगर आप नोएडा या वैशाली की ओर जा रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है.

 यह भी पढ़ें: Richest Mughal Emperor: मुगलों में कौन था सबसे अमीर बादशाह, जान लीजिए उनकी दौलत?

Published at : 23 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Museum Supreme Court Metro Station Delhi Metro History DMRC Museum
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Chaudhary Charan Singh की जयंती पर गन्ना और ट्रैक्टर संग यूपी विधानसभा पहुंचे सपा विधायक|
2026 में बदल जाएगा Auto Market! SUVs & EVs जो भारत में मचाएंगी धमाल | Auto Live
यूपी में 27 के चुनाव की सियासी पिच तैयार, कफ सिरप से लेकर माफिया तक मचा 'क्लेश' । Yogi Vs Akhilesh
Bangladesh में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget