हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNew Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल

New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल

Stars To Debut In 2026: शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से लेकर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा तक 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं. यहां जानें कौन किस फिल्म से डेब्यू करने वाला है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Dec 2025 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल कई नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने स्क्रीन पर जलवा बिखेरा. राशा थडानी, जुनैद खान से लेकर खुशी कपूर तक जैसे स्टार किड्स ने भी बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. वहीं अब अगले साल भी कई नए कलाकार बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से लेकर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा तक आने वाले साल में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं.

मेधा राणा
मेधा राणा 'बॉर्डर 2' से बड़े पर्दे पर एंट्री लेने जा रही हैं. सनी देओल स्टारर फिल्म में एक्ट्रेस वरुण धवन के अपोजिट रोल में नजर आई हैं. इससे पहले मेधा अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली के साथ 'लंदन फाइल्स' में काम कर चुकी हैं. इस सीरीज में एक्ट्रेस ने माया रॉय का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल

सुहाना खान
सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. अब सुहाना 2026 में बड़े पर्दे पर कदम रख सकती हैं. वो शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगी जो कि 2026 में रिलीज होने वाली है. हालांकि इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल

अगस्त्य नंदा
अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं. वो वॉर बेस्ड फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इस फिल्म में अगस्त्य परमवीर चक्र विजेता मेजर अर्जुन खेत्रपाल का किरदार अदा करने वाले हैं. 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. ये दिवंगत एक्टर धर्मेंद्री की आखिरी फिल्म भी है.

New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल

सिमर भाटिया
सिमर भाटिया भी 2026 में बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. सिमर अक्षय कुमार की भांजी हैं जो 'इक्कीस' के बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस अगस्त्य नंदा के अपोजिट दिखाई देंगी.

New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल

यशवर्धन आहूजा
सुपरस्टार गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को स्क्रीन्स पर देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. यशवर्धन एक अनटाइटल्ड फिल्म में काम कर रहे हैं जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज हो सकती है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 04:30 PM (IST)
Tags :
Agastya Nanda Medha Rana Simar Bhatia Stars To Debut In 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement

वीडियोज

Nifty 26,150 पर खुला, Sensex 85,500 के पास - जानें आगे क्या होगा
Bangladesh Hindu Attack News : India के हिंदुओं का गुस्सा देख बांग्लादेश में मचा हड़कंप
Bangladesh Hindu Attack News : साध्वी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कर दी ऐसी मांग कि..
Bangladesh Hindu Attack News : टूट गया बांग्लादेशी उच्चायोग का बैरिकेड, अंदर घुस गए हिंदू कार्यकर्ता
China का Gold Boom: महासागर में 3,900 टन Gold मिला | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget