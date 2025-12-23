इस साल कई नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने स्क्रीन पर जलवा बिखेरा. राशा थडानी, जुनैद खान से लेकर खुशी कपूर तक जैसे स्टार किड्स ने भी बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. वहीं अब अगले साल भी कई नए कलाकार बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से लेकर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा तक आने वाले साल में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं.

मेधा राणा

मेधा राणा 'बॉर्डर 2' से बड़े पर्दे पर एंट्री लेने जा रही हैं. सनी देओल स्टारर फिल्म में एक्ट्रेस वरुण धवन के अपोजिट रोल में नजर आई हैं. इससे पहले मेधा अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली के साथ 'लंदन फाइल्स' में काम कर चुकी हैं. इस सीरीज में एक्ट्रेस ने माया रॉय का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

सुहाना खान

सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. अब सुहाना 2026 में बड़े पर्दे पर कदम रख सकती हैं. वो शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगी जो कि 2026 में रिलीज होने वाली है. हालांकि इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

अगस्त्य नंदा

अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं. वो वॉर बेस्ड फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इस फिल्म में अगस्त्य परमवीर चक्र विजेता मेजर अर्जुन खेत्रपाल का किरदार अदा करने वाले हैं. 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. ये दिवंगत एक्टर धर्मेंद्री की आखिरी फिल्म भी है.

सिमर भाटिया

सिमर भाटिया भी 2026 में बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. सिमर अक्षय कुमार की भांजी हैं जो 'इक्कीस' के बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस अगस्त्य नंदा के अपोजिट दिखाई देंगी.

यशवर्धन आहूजा

सुपरस्टार गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को स्क्रीन्स पर देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. यशवर्धन एक अनटाइटल्ड फिल्म में काम कर रहे हैं जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज हो सकती है.